Power Contracting und Anlagenpacht: Photovoltaik-Angebote von Q Cells für Gewerbekunden

Solarstrom vom eigenen Dach ist für Unternehmen oft die günstigste und sinnvollste Art der Stromerzeugung direkt am Ort des Verbrauchs. Und das geht mit den Q Cells Angeboten Power Contracting und Anlagenpacht ohne eigene Investitionskosten.

Für Betriebe, die den eigenen CO 2 -Fußabdruck wirksam reduzieren wollen oder müssen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Q Cells zeigt mit den neuen Geschäftsmodellen Power Contracting und Anlagenpacht auf, wie Solarstromproduktion für Unternehmen auch ganz ohne eigene Investitionen möglich ist.

In immer mehr Bundesländern ist ein verbindlicher Einsatz von Solaranlagen zur Stromproduktion bei Industrie- und Gewerbe-Neubauten entweder bereits gesetzlich verankert oder aber in Planung. Viele mittelständische Unternehmen haben aber bislang wegen des vermeintlich hohen Planungs- und Kapitalaufwandes große Bedenken, eine Solaranlage auf den Dächern ihrer Gebäude zu installieren. Q Cells bietet mit seinen neuen Angeboten Power Contracting und Anlagenpacht gleich zwei Wege an, wie Unternehmen ohne eigene Investitionen in den Genuss von kostengünstigem und sauberem Solarstrom kommen. Das Ergebnis ist in beiden Modellen eine echte Win-Win-Lösung für Unternehmen und Umwelt.

Power Contracting: Verpachtung des Daches

Beim Power Contracting verpachtet ein Unternehmen sein Dach an Q Cells und schließt einen Stromliefervertrag ab. Q Cells baut daraufhin auf eigene Kosten eine Photovoltaik-Anlage und liefert den umweltfreundlich erzeugten Solarstrom direkt an den Kunden unterm Dach. Auf Wunsch erhält das Unternehmen die Reststrommenge – also die Strommenge die nicht durch die Solaranlage abgedeckt wird – ebenfalls von Q Cells. Selbstverständlich handelt es sich hierbei um zertifizierten Grünstrom, aus 100% erneuerbaren Energien in Deutschland und Österreich. So müssen die Kunden einerseits keine eigenen Mittel für die Errichtung und den Kauf der Solaranlage aufwenden, und zum anderen übernimmt Q Cells auch die Betriebsführung und Wartung der Solaranlage. Zudem ergibt sich durch dieses Modell ein äußerst attraktives Strompreisgefüge, das unterhalb der üblichen Preise für Gewerbestrom liegt und vor allem über Jahrzehnte stabil bleibt.

Anlagenpacht für maximale Kostenersparnis

Beim zweiten Modell, der Anlagenpacht, wird der Kunde Betreiber der Anlage, indem er sie von Q Cells pachtet. So ist er auch für die Wartung und Instandhaltung zuständig, wobei diese auf Wunsch auch Q Cells übernimmt. Bei dieser Variante profitiert das Unternehmen einerseits durch den Eigenverbrauch des selbst produzierten Stroms. Andererseits kommt es in den Genuss einer reduzierten EEG-Umlage für eben jenen eigenverbrauchten Strom und erhält die Einspeisevergütung für die restliche Solarenergie, die ins Stromnetz fließt. Die Kosten für die Planung und Installation der Solaranlage trägt auch bei diesem Geschäftsmodell Q Cells.

Installationsbetriebe aus dem Partnernetzwerk von Q Cells stehen interessierten Unternehmen bei allen Schritten von der Prüfung über die Planung bis hin zur Umsetzung zur Seite. Ganz entscheidend für die Attraktivität ist bei beiden Modellen, dass ein Unternehmen keine Anfangsinvestition aufbringen und sich auch nicht mit der Planung befassen muss. Hinzu kommt noch, dass die Betriebe von einem sehr attraktiven und langfristig kalkulierbaren, weil stabilen Strompreisgefüge profitieren, das unter den üblichen Gewerbestromtarifen liegt.

3.5.2021 | Quelle: Q Cells | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH