Der Stromspeicherspezialist Varta hat den Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 gesteigert. Für das gesamte Geschäftsjahr 2021 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von knapp einer Milliarde und eine EBITDA-Marge von rund 30 Prozent.

Der Umsatz von Varta stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 um 1,8 % auf 397,6 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA stieg um rund 10 % auf 112,3 Millionen Euro. Damit sieht das Technologieunternehmen aus Ellwangen in Baden-Württemberg seine Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Mit der Ende Juni offiziell eröffneten neuen Lithium-Ionen-Zellenfabrik am Standort Nördlingen stehen für die Produktion der kleinen Lithium-Ionen-Rundzellen nun 60.000 Quadratmeter Produktionsfläche zur Verfügung. Die Varta hat somit die Infrastruktur, um bis zu 400 Millionen Zellen pro Jahr produzieren zu können. Die für das zweite Halbjahr avisierten neuen Kundenaufträge laufen derzeit an. Ende des Jahres startet zudem die Pilotproduktion der neuen ultra-hochleistungsfähigen Lithium-Ionen-Rundzelle V4Drive am Standort Ellwangen. Für die Zelle gibt es bereits einen bestätigten Kundenauftrag.

Operatives Ergebnis im Segment Lithium-Ion Solutions & Microbatteries steigt weiter

Das bereinigte EBITDA im Segment Lithium-Ion Solutions & Microbatteries ist von 82,4 Millionen Euro auf 84,4 Millionen Euro angestiegen (+2,4 %). Die Ergebnissteigerung ist das Resultat aus weiteren Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen. Daraus resultiert eine bereinigte EBITDA-Marge von 36,2 % im Verhältnis zum Umsatz, was einer Verbesserung um 1,8 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Segment Household Batteries trägt positiv zum Wachstum bei

Das Segment Household Batteries umfasst das Geschäft der Consumer Batteries und die Energiespeicherlösungen. Der Umsatz in diesem Varta-Segment ist im Geschäftsjahr 2021 von 150,9 Millionen Euro auf 164,4 Millionen Euro gestiegen. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 8,9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA ist von 19,7 Millionen Euro auf 27,8 Millionen Euro angestiegen (+41,6 %), was einer deutlich überproportionalen Steigerung gegenüber der Umsatzentwicklung entspricht.

Ausblick: Varta erwartet 940 Millionen Euro Umsatz für 2021

Varta blickt optimistisch auf die kommenden Monate. Das strukturelle Wachstum der Kernmärkte, die nach eigener Einschätzung starke Marktposition in diesen Kernmärkten sowie die weiterhin hohen Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten werden zu einer positiven Geschäftsentwicklung in 2021 führen. Dieser Ausblick beruht auf der Annahme konstanter Währungskurse und ist unverändert. Es wird für 2021 ein Konzernumsatz von rund 940 Millionen Euro erwartet. Das entspricht einem hohen einstelligen Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr. Die relative Marge des bereinigten operativen Ergebnisses (EBITDA) soll überproportional auf bis zu 30 % vom Umsatz steigen. Dies entspricht einem Anstieg von bis zu 2,5 Prozentpunkten und unterstreicht die Ertragskraft der Varta Gruppe.

Der Halbjahresbericht von Varta ist unter diesem Link zu finden.

14.8.2021 | Quelle: Varta | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH