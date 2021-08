Sonnenkraft überdacht Lagerfläche mit Photovoltaik

Der österreichische PV-Modul-Hersteller Sonnenkraft hat eine weitere Photovoltaik-Anlage auf dem Firmengelände in St. Veit in Betrieb genommen. Die PV-Dachanlage bietet Wetterschutz für die Lagerware und eine umweltfreundliche Energiegewinnung für das Unternehmen.

Neben der bereits bestehenden Photovoltaik-Anlage auf dem Firmendach mit 500 kW Leistung und dem E-Carport, der die E-Auto-Flotte des Unternehmens mit grünem Strom versorgt, hat Sonnenkraft nun auf dem Firmengelände ein sogenanntes Flugdach errichtet. Das Flugdach bietet Lagerfläche für die Produktion und ist mit 800 Doppelglas-Photovoltaik-Modulen laut Sonnenkraft das größte Solarflugdach Österreichs. Mit der daraus gewonnenen Energie kann das Unternehmen rund dreiviertel der Energie, die es zur Produktion seiner Photovoltaikmodule und Frischwasserstationen benötigt, selbst erzeugen.

Die Energiewende gelingt nur mit cleveren Lösungen

„Wir bieten innovative Lösungen, damit in erster Linie bereits versiegelte Flächen für die Erzeugung von Photovoltaik-Strom verwendet werden können. Mit unseren Doppelglas-Modulen können Terrassen, Zäune, E-Carports oder auch Fassaden mit Photovoltaik-Modulen ausgestattet werden, die nicht nur gut aussehen, sondern Energie liefern und Kosten sparen“, sagt Sonnenkraft-Geschäftsführer Peter Prasser.

Sonnenkraft und das Partnerunternehmen Kioto Photovoltaics investieren aktuell 8,5 Millionen Euro am Standort St. Veit in den Aufbau einer neuen Produktionslinie für Photovoltaik-Module. Das Unternehmen verdoppelt nahezu die Kapazität des Werks – von 180 auf 340 Megawatt. Das entspricht der Produktion von 3000 PV-Modulen pro Tag, so dass man 300 Haushalte pro Tag mit einer Eigenanlage ausstattet könnte.

Mit der Kapazitätserweiterung muss das Unternehmen auch neue Lagerflächen schaffen. Zuerst wollte Sonnenkraft in eine Konstruktion mit Planen investieren. Hier war jedoch schnell klar, dass dies nicht die optimale Lösung darstellt, da die Konstruktion weder eine lange Lebensdauer noch ein ansprechendes Design aufgewiesen hätte.

Lagerfläche finanziert sich durch Photovoltaik

Zum Einsatz für den Bau des Daches Photovoltaik-Module kamen mit bifazialer Zelltechnologie. Diese arbeiten besonders effizient und können noch mehr Strom als herkömmliche Photovoltaik-Solarzellen erzeugen, da sie Sonnenlicht von beiden Seiten aufnehmen. Je nach Licht- und Standortsituation erreichen beidseitige Solarzellen um bis zu 30 Prozent höhere Wirkungsgrade. Und das bei weniger Platzbedarf und weniger Material. Insgesamt har man eine Fläche von 1.650 Quadratmetern verbaut. Das Flugdach liefert damit einen Jahresertrag von 325.000 kWh pro Jahr. Es amortisiert sich durch den Stromertrag in 8 Jahren und bietet zusätzlich noch eine kostenlose Lagerfläche.

25.8.2021 | Quelle: Sonnenkraft | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH