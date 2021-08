Wirtschaftsminister Al-Wazir eröffnet neues SMA Testzentrum

Gemeinsam mit SMA Vorstandssprecher Jürgen Reinert hat der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir das neue SMA Testzentrum eröffnet. Die Testhalle ermöglicht umfassende Tests für Wechselrichter und Systeme mit elektrischen Leistungen von bis zu fünf Megawatt.

„Die Photovoltaik entwickelt sich weltweit zu einer der wichtigsten Säulen der Energieversorgung. Vor diesem Hintergrund werden immer höhere Anforderungen bezüglich Sicherheit und Integrationsfähigkeit an Solar-Wechselrichter gestellt“, erklärt SMA Vorstandssprecher Jürgen Reinert. „In unserem neuen und vermutlich weltweit einzigartigen Testzentrum können wir auch sehr große Systeme zuverlässig und schnell auf ihre elektromagnetische Verträglichkeit überprüfen. Damit stellen wir sicher, dass auch unsere zukünftigen Lösungen für PV-Kraftwerke den Sicherheitsanforderungen der internationalen Märkte entsprechen. Als Energiewende-Unternehmen investieren wir damit in die Zukunft, um das Potenzial des weiter wachsenden globalen Photovoltaik-Markts für SMA zu nutzen.“

SMA Testzentrum bietet EMV-Tests für Wechselrichter und andere Anwendungen

Die moderne EMV-Testhalle von SMA umfasst rund 740 Quadratmeter Laborfläche. Die Experten können dort Geräte mit einem Gewicht von bis zu 30 Tonnen und einer Abwärme von bis zu 200 kW prüfen. Dabei sind Messungen der Störaussendung und Störfestigkeit mit einer Messentfernung von bis zu zehn Metern möglich. In der Testhalle sollen unter anderem zukünftige Gerätegenerationen des gerade in den Markt eingeführten Zentral-Wechselrichters Sunny Central UP getestet werden. Darüber hinaus will SMA die Testhalle externen Unternehmen aus den Bereichen Elektromobilität, Windenergie und Bahnanwendungen für Messungen zur Verfügung stellen.

Die Tests zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) stellen sicher, dass die in den Wechselrichtern und anderen Geräten verbauten elektronischen Komponenten keine Störungen verursachen, die andere Anwendungen beeinflussen können. Gleichzeitig sorgen die EMV-Tests dafür, dass elektromagnetische Wellen von außen keinen störenden Einfluss auf das Gerät haben.

„SMA ist seit 40 Jahren Innovations- und Technologietreiber der Energiewende“, sagt der hessische Wirtschaftsminister Al-Wazir (Grüne) bei seinem Rundgang durch das neue SMA Testzentrum für große Photovoltaik- und Batterie-Wechselrichter in Kassel. Die neue EMV-Halle unterstreiche den hohen Qualitäts- und Leistungsstandard, den SMA an sich und seine Produkte stellt. „SMA zeigt: Die Energiewende ergibt nicht nur ökologisch Sinn, sondern sie ist auch ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell.“

26.8.2021 | Quelle: SMA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH