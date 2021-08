Q Cells gehört zu den ersten Partnern des Netzwerks Masterplan Solarcity der Stadt Berlin und rüstet Gewerbe- und Industrieunternehmen sowie Privathäuser in der Stadt mit Photovoltaik-Anlagen aus, um damit den Solaranteil an der Stromversorgung der Stadt deutlich zu erhöhen.

Am 26. August 2021 haben acht Partner die erste Partnerschaftsvereinbarung für den Masterplan Solarcity unterzeichnet. Die Hanwha Q Cells GmbH, Auxolar GmbH, Naturstrom AG, BürgerEnergie Berlin eG, Berlin Brandenburg Energy Network, Zolar GmbH, Stromnetz Berlin GmbH und Berlin Partner für Technologie und Wirtschaft sind nun die ersten Mitglieder des Partnerschaftsnetzwerks Masterplan Solarcity.

Masterplan Solarcity: Hindernisse aus dem Weg räumen

Ziel des Partnerschaftsnetzwerkes ist es, gemeinsam Hindernisse aus dem Weg zu räumen und Ideen zu entwickeln, wie die Solarenergie in Berlin noch schneller ausgebaut werden kann. Der Abschluss von Partnerschaftsvereinbarungen ist eine von 27 Maßnahmen des Masterplans Solarcity, der Strategie des Senats um der solaren Stadt Berlin ein gutes Stück näher zu kommen.

Die Solarwende in Berlin kann nur gemeinsam gelingen. Die Mitglieder des Partnerschaftsnetzwerks erklären sich bereit, den Ausbau der Solarenergie für die Berliner:innen zu unterstützen und maßgeblich voranzutreiben.

Um die Hürden für die in der Stadt ansässigen Gewerbe- und Industrieunternehmen sowie Hausbesitzer so niedrig wie möglich zu machen, bietet Q Cells diesen Kunden an, ohne jegliche Anfangsinvestition sauberen PV-Strom vom eigenen Dach zu beziehen oder selbst zum PV-Anlagenbetreiber zu werden. Q Cells finanziert die Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Stromspeicher, übernimmt dafür das finanzielle Risiko und liefert Strom vom Dach des Kunden oder verpachtet die Anlage an diesen. Damit werden Gewerbe- und Industriebetriebe sowie private Hausbesitzer in Berlin in die Lage versetzt, die eigenen Stromkosten und CO 2 -Emissionen wirksam zu senken und über einen langen Zeitraum planbar gering zu halten, ihre ansonsten ungenutzten Dächer für die solare Stromproduktion zu nutzen und sich bei eigenen Investitionen weiterhin auf das Kerngeschäft fokussieren zu können.

Mieterstrom ausbauen

Zudem möchte Q Cells Vermietern und der Wohnungswirtschaft in Berlin die Möglichkeit anbieten, PV-Strom von den Dächern ihrer Wohngebäude direkt an ihre Mieter zu liefern. Auch hier übernimmt Q Cells die Errichtung und Finanzierung der Solaranlagen und fungiert als Stromlieferant für die Mieter. Die Wohnungswirtschaft kann sich so weiter auf das Kerngeschäft konzentrieren, gleichzeitig aber die eigenen Dachflächen für die Solarstromproduktion nutzen und zur Energiewende beitragen. Außerdem bietet sie ihren Mietern Zugang zu langfristig günstigen und sauberen Solarstrom direkt vom eigenen Dach. Q Cells beabsichtigt Mieterstrom-PV-Anlagen in der Stadt zu errichten und sucht dafür aufgeschlossene Wohnungsunternehmen und Vermieter in ganz Berlin.

Dazu Ramona Pop, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe: „Der Masterplan Solarcity wurde in einem breiten Beteiligungsprozess mit vielen Berliner Akteur:innen entwickelt. Ich freue mich, dass unser intensiver Austausch nicht beendet ist. Er entwickelt sich nun mit dem Partnerschaftsnetzwerk weiter und vereint alte und neue Akteur:innen, die sich für die Berliner Solarwende engagieren.“

27.8.2021 | Quelle: Q Cells | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH