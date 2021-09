Photovoltaik: flexible Module für Fahrzeuge

Das Technologieunternehmen Opes Solutions und das Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik CSP haben ein flexibles Standard-Solarmodul für die Fahrzeugintegration entwickelt. Nutzfahrzeuge können damit ihre Emissionen spürbar senken.

Opes Solutions und Fraunhofer CSP haben flexible Module für Fahrzeuge entwickelt. Sie können Nutzfahrzeugen eine Lösung zur Dekarbonisierung bieten. Wie Opes mitteilte, nennt sich das Produkt SolFlex. Es basiert zudem auf kristallinen Solarzellen und erzielt pro Quadratmeter eine Mehrleistung rund 30 Prozent gegenüber bisherigen flexiblen Modulen, die die Dünnschicht-Technologie nutzen. Es ist 2,9 Millimeter dünn und um 70 Prozent leichter als konventionelle Lösungen. Der Biegeradius von 15 Grad macht es ferner für sämtliche Fahrzeugoberflächen anwendbar. Das rahmenlose Modul hat einen Zellwirkungsgrad von über 22 Prozent. Das Fraunhofer CSP hat es zudem unter extremen Bedingungen in der Klimakammer getestet.

Hoher Reichweitengewinn

Der Verkehrssektor bietet ein hohes Potenzial für die Integration von Solarmodulen. LKWs und Transporter sind für rund 29 Prozent der globalen CO2-Emissionen des gesamten Verkehrssektors verantwortlich. Bei einem typischen leichten und elektrifizierten Nutzfahrzeug, das den aktuellen Strommix nutzt, können integrierte Solarmodule die CO2-Emissionen um bis zu 890 Kilogramm pro Jahr senken. Der Reichweitengewinn liegt bei rund 2.400 Kilometern. Außerdem reduzieren sie die Betriebskosten, indem sie Strom für Kühlsysteme bereitstellen.

„Nicht nur der elektrische Waren- und Gütertransport profitiert von fahrzeugintegrierter Photovoltaik, auch elektrischen Busse sind ein wichtiges Einsatzgebiet. Weltweit wurden im Jahr 2020 bereits über 28 Milliarden Dollar in elektrische Busse investiert, allein für Europa wird ein jährliches Wachstum von 20 Prozent erwartet“, so Robert Händel, Gründer und CEO von OPES Solutions. In Bussen mit ihren großen Dachflächen kann integrierte Photovoltaik bis zu 100 Prozent des Energiebedarfs der Klimaanlage decken. Das ist besonders hilfreich, wenn der Motor aus ist. Zudem lasse sich der Stromverbrauch der Passagiere durch USB Ports, Steckdosen und Wi-Fi durch die regenerative Energiequelle decken.

Auch für Lastenräder

Das Solarmodul ist auch für Lastenfahrräder geeignet. Hier sorgt es aufgrund des niedrigen Energiebedarfs für eine zusätzliche Reichweite von bis zu 50 km pro Tag. Das ermöglicht eine autarke Nutzung auch weit über die Sommermonate hinaus.

Bisher scheiterte der Einsatz von Photovoltaik im Fahrzeugbau häufig an Faktoren wie Kosten, Gewicht und besonderen Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit und die Oberfläche. Daher sind die neuen Module vibrationsresistent, für hohe einseitige Hitzebelastungen ausgelegt und verfügen über eine besonders kratzfeste Oberfläche. Dennoch können Sie mit Hilfe der Serienproduktion und Synergien im OPES Solutions – Werk in Changzhou günstiger gefertigt werden als die bisher üblichen Sonderanfertigungen.

„Was in anderen Einsatzbereichen der Photovoltaik bereits seit langem üblich ist, machen wir mit dem neuen Modul auch für die VIPV verfügbar: eine serienmäßige Lösung, die besonders wirtschaftlich ist“, ergänzt Händel.

2.9.2021 | Quelle: Opes Solutions | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH