Leybold sponsort niederländisches Team bei „Solar Challenge Morocco“

Foto: Leybold Letzte Arbeiten am Solarflitzer RED Horizon vor der Solar Challenge Morocco.

Am 23. Oktober startet in der Hafenstadt Agadir die “Solar Challenge Morocco“. Das Solarautorennen auf einem Rundkurs am Rande der Sahara ersetzt pandemiebedingt die traditionsreiche World Solar Challenge in Australien.

Die 2500-Kilometer-Strecke der Solar Challenge Morocco wird in fünf Tagesetappen gefahren. Neben dem sportlichen Wettkampf dient die Veranstaltung der weltweiten Vernetzung junger Wissenschaftler sowie der nachhaltigen Innovations- und Forschungsförderung. Vakuumtechnik am Solarrennauto Der Vakuumspezialist Leybold sponsort das Solar Team Twente aus den Niederlanden. Das Solarauto der Niederländer geht bereits in die neunte Generation. „RED Horizon“ heißt der diesjährige Rennwagen für die Solar Challenge Morocco, der mit einem neuen, aerodynamischen Design auf drei Rädern daherkommt. Die 19 Studenten haben ihr Studium für anderthalb Jahre unterbrochen, um das Auto zu entwickeln und zu bauen. Dabei kam unter anderem Vakuumtechnik von Leybold zum Einsatz. Mit der tragbaren Vakuumpumpe Sogevac 16 D könne das Team auch an der Rennstrecke noch entsprechende Arbeiten vornehmen. In klassischen Solaranwendungen werden Vakuumtechnologien zum Beispiel für das Beschichten von Solarmodulen oder für die Herstellung von Lithiumionen-Akkus genutzt. Das neue Solarrennauto hat das Team bereits im Juni vorgestellt. Nun nimmt es noch letzte Anpassungen für die neue Route in Marokko vor. Aus Deutschland wird in Marokko das Team Sonnenwagen Aachen am Start sein. 8.9.2021 | Quelle: Leybold | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH