Experten für Photovoltaik-Reinigung gründen Vertriebsbüro in Südafrika

Solarpark-Betreiber in Südafrika können nun vor Ort Reinigungsgeräte von Sunbrush mobil und die zugehörigen Fahrzeuge von Avant SA erwerben. Die beiden Unternehmen haben in Western Cape einen gemeinsamen Service- und Vertriebsstandort eröffnet.

Mehrere Reinigungsgeräte des Modells Sunbrush mobil Compact seien bereits in südafrikanischen Solarparks im Einsatz. “Der Photovoltaik-Markt in Südafrika wächst rasant. Dieses Potenzial wollen wir gemeinsam mit unserem starken Partner ausschöpfen”, erklärt Oliver Köster, Vertriebsleiter bei SunBrush mobil. Avant SA ist seit rund 15 Jahren einer der größten Distributoren von Avant. Das Unternehmen hat weitere Niederlassungen in den südafrikanischen Städten Durban und Gauteng.

Wartung und Reinigung von Photovoltaik-Parks mit nur einem Fahrzeug

Die Fahrzeuge von Avant sind nicht ausschließlich für die Reinigung konzipiert, sondern flexibel einsetzbar. Die Ladefahrzeuge lassen sich mit über 200 Anbaugeräten kombinieren. Für den Einsatz in Solarparks sind zum Beispiel Rasenmäher und Maschinen zur Beseitigung von Unkraut relevant. “Die Mitarbeiter des Solarparks können so den gesamten Solarpark mit nur einem Laderfahrzeug pflegen. Das spart ihnen nicht nur Kosten, sondern auch Zeit”, sagt Köster. Ist bereits ein Laderfahrzeug vorhanden, können die Kunden die Reinigungsgeräte auch einzeln kaufen.

Lokales Ersatzteillager ist im Aufbau

Derzeit bauen Sunbrush mobil und Avant SA ein Ersatzteillager auf, damit geschultes Personal die Sunbrush-Maschinen vor Ort warten und reparieren kann. Wally Loftie-Eaton, Geschäftsführerin von Avant South Africa, zeigt sich erfreut über die neue Partnerschaft. „Wir importieren seit 2007 ausschließlich Qualitätsgeräte aus Europa, und die Sunbrush ist eine sehr beliebte Ergänzung der Avant-Anbaugerätepalette. Avant SA wird die gesamte Palette der Sunbrush-Geräte in Südafrika und den Nachbarländern vertreiben“, sagt sie.

Die Sunbrush mobil entwickelt, produziert und vertreibt Reinigungsgeräte für Photovoltaikanlagen und Gebäudefassaden weltweit. Das Unternehmen wurde 2014 von Geschäftsführer Franz Ehleuter in Lachen, Deutschland, gegründet. Sunbrush mobil betreibt ein eigenes Testzentrum und unterhält eine Forschungskooperation mit dem Institut für Energie- und Antriebstechnik der Fachhochschule Ulm. Die SunBrush mobil Produkte sind durch deutsche und europäische Patente geschützt. Namhafte Solarmodulhersteller haben laut Firmenangaben den Einsatz der Systeme für ihre Produkte explizit zugelassen.

Die Auswirkung der Reinigung von Photovoltaik-Anlagen haben Meteocontrol und Milk the Sun in einer gemeinsamen Studie untersucht.

13.9.2021 | Quelle: Sunbrush mobil | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH