Tankstelle für grünen Wasserstoff eröffnet in Husum

In der nordfriesischen Kreisstadt Husum ging heute die zweite Tankstelle für grünen Wasserstoff im Landkreis in Betrieb.

Im rund 40 Kilometer nördlich gelegenen Niebüll können Busse und PKW bereits seit dem 26. August grünen Wasserstoff tanken. Sowohl die Tankstelle in Husum als auch die in Niebüll gehören zum Verbundprojekt eFarm. Dieses machte als erstes in Deutschland vor, wie sich Windenergie und Wasserstoff zu einem regionalen Energiesystem verbinden lassen.

Grünen Wasserstoff tanken jetzt in ganz Nordfriesland möglich

Damit ist Nordfriesland der erste Landkreis mit einer praktisch flächendeckenden Infrastruktur für die Wasserstoffmobilität. Rund 35.000 Menschen in Niebüll und Husum haben eine Wasserstofftankstelle in ihrer direkten Nähe. Und alle anderen im Kreisgebiet können innerhalb von 40 Kilometern Wasserstoff tanken.

Die neue Husumer Wasserstoff-Tankstelle steht auf dem Gelände des Brennstoffunternehmens team energie, eines der an der Projektgesellschaft eFarming beteiligten regionalen Unternehmen. Als mittelständischer Energiehändler aus dem Norden freue man sich, den Kunden ein zukunftsfähiges Angebot aus der Region machen zu können, erklärt das Unternehmen.

Nordfriesland als Vorbild in der Energiewende

Dass sich die 25.000-Einwohner-Stadt Husum über Jahrzehnte hinweg als Messestandort einer internationalen Wachstumsbranche gehalten hat, liege daran, dass die Windenergie in der Region verwurzelt und gewachsen sei, erklärt GP Joule, Initiator des Projekts eFarm. An diese Tradition würden Unternehmen und Politik nun anknüpfen. Grüner Wasserstoff aus Windenergie ist das Kernthema der diesjährigen Husum Wind. Das regionale Verbundprojekt eFarm zeige derweil, wie diese Technologien schon heute funktionieren würden.

Windparks im Norden Schleswig-Holsteins liefern den Strom für die Elektrolyseure. In Husum und Niebüll können sowohl LKW als auch private PKW grünen Wasserstoff tanken. Auch zwei projekteigene Brennstoffzellenbusse tanken hier jeden Morgen auf. Sie sind bereits seit Mai im Linienverkehr der DB-Tochter Autokraft im gesamten Kreisgebiet im Einsatz. Insgesamt 20 Gesellschafter sind an dem Projekt beteiligt. „Mit der Eröffnung dieser Wasserstofftankstelle zeigt Nordfriesland erneut, dass die Energiewende hier vor Ort gelebt wird – auch dank Unternehmen wie GP Joule und der eFarming GmbH & Co. KG“, lobt Husums Bürgermeister Uwe Schmitz.

Interessierte haben vom 14. bis 17. September zweimal täglich die Gelegenheit, in einer geführten Exkursion mit dem Wasserstoffbus eine der Wasserstoffproduktionsanlagen und die Husumer Tankstelle zu besichtigen. Dafür ist kein Messeticket erforderlich, sondern lediglich eine Anmeldung.

13.9.2021 | Quelle: GP Joule | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH