Photovoltaik: Steag kooperiert mit Greenbuddies in Benelux

Die STEAG Solar Energy Solutions GmbH (SENS) und das tschechisch- niederländische Unternehmen Greenbuddies Energy BV arbeiten künftig auf dem Photovoltaik-Markt der Benelux-Staaten zusammen. Ziel ist es, in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg Freiflächen-PV-Projekte und dazugehörige Service-Dienstleistungen anzubieten.

Die Steag Solar Energy kooperiert in der Photovoltaik künftig mit der tschechisch-niederländischen Greenbuddies Energy aus Eindhoven. Von dort aus wollen die Partner gemeinsam Utility Scale-Projekte entwickeln. Wie SENS mitteilte, ist bis Anfang 2023 mit den ersten baureifen PV-Parks zu rechnen. Bis 2025 haben sich die Partner das Ziel gesetzt, ein Portfolio von 250 Megawatt (MWp) zu realisieren. Dabei ist vorgesehen, dass SENS die Projekte als Generalunternehmer (EPC) planen, entwickeln und bauen wird. Außerdem übernimmt das Unternehmen anschließend die Servicedienstleitung (O&M).

Dabei kommt SENS zugute, bereits über einschlägige Erfahrungen auf dem Drei-Länder-Markt zu verfügen: „Die Benelux-Länder sind für uns die logische Erweiterung unserer bestehenden Aktivitäten in Europa. Wir sehen in diesem Markt noch enormes Potenzial, auch wenn es dort schon vorhandene Akteure und Projekte gibt,“ erklärt André Kremer, Geschäftsführer der SENS. Der PV-Dienstleister ist bereits seit mehreren Jahren im niederländischen Markt aktiv und hat dort EPC-Projekte im Bereich Aufdach-PV und Freifläche realisiert. Mit dem 12 MWp-Solarpark Leeuwarden hat das Unternehmen 2019 den Frisian Energy Prize gewonnen.

Verdoppelung der Mitarbeiterzahl

Die Würzburger Steag-Tochtergesellschaft ist mit eigenen Töchtern bzw. Niederlassungen in Italien, Spanien, Portugal und Großbritannien aktiv. Beleg für den Expansionskurs des Unternehmens ist die Verdopplung der Mitarbeiterzahl in den letzten drei Jahren. „Vor diesem Hintergrund sind wir stets auf der Suche nach engagierten Partnern mit einem ähnlichen Mindset. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Greenbuddies“, so André Kremer.

Beide Unternehmen verfügten zudem über durch eine ähnliche Geschäftsphilosophie. „Wir waren erfreulicherweise sofort auf einer Wellenlänge mit SENS und freuen uns darauf, gemeinsam unseren Beitrag zur Energiewende in den BeNeLux-Ländern zu leisten“, sagt Aleš Spáčil, Miteigentümer

und Vertriebsleiter der Greenbuddies.

21.9.2021 | Quelle: Steag Solar Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH