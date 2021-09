Die neue Photovoltaik-Modul-Serie Hi-RO Onyx ist für Dachanwendungen konzipiert. Die Hochleistungsmodule mit Zero Busbar Technologie sollen Ästhetik und hohe Leistung verbinden.

Longi, Photovoltaik-Hersteller mit Hauptsitz im chinesischen Xi’an hat neue Photovoltaik-Module herausgebracht. Die Serie Hi-RO Onyx ist für den Einsatz in allen Dachanwendungen konzipiert. Basierend auf dem proprietären monokristallinen Wafer und der Solarzellen- und Modultechnologie von Longi erreichen die Onyx-PV-Module laut Hersteller höchste Effizienz und Zuverlässigkeit. Die PV-Module zeichnen sich dort aus, wo eine hohe Stromerzeugung auf begrenzter Dachfläche erforderlich ist und wo Ästhetik wichtig ist. Dank der Zero Busbar (ZBB)-Technologie sind die Busbars nicht sichtbar. Die maximale Leistung erreicht 400 Watt und der Wirkungsgrad der PV-Module beträgt bis zu 22,2 %.

Die Serie umfasst zwei monofaziale PV-Modulprodukte. Die vollschwarze Version mit 390 Watt (HTB) hat eine Ästhetik, die die typischen Dächer europäischer Häuser ergänzt, während die Standardversion (HTH) mit weißer Rückseitenfolie die Ausgangsleistung auf 400 Watt maximiert.

Die Onyx-PV-Module können aufgrund ihrer Zero Busbar Technologie eine hohe Solarstromerzeugung erreichen. Denn sie können das Licht maximal erfassen und haben dabei nur eine geringe Reflexion. Die Leistungsdegradation ist laut Longi gering (erstes Jahr 1,5%, lineare Degradation 0,5%). Auch der Temperatur-Koeffizient ist mit 0,29 % pro Kelvin niedrig. Laut Testergebnissen von Drittanbietern soll Onyx bei niedriger Einstrahlung eine sehr hohe Solarstromausbeute im Vergleich zu marktüblichen PV-Modulen liefern. Die Produktgarantie für die Photovoltaik-Moduleserie Onyx beträgt 25 Jahre.

„Hi-RO Onyx ist ein neues Produkt im Longi-Portfolio“, sagt Dennis She, Senior Vice President von Longi Solar. „Longi Solar verfügt nun über ein umfassendes Produktportfolio bestehend aus Hi-MO 4, Hi-MO 5, Hi MO N und dem neuen Hi-RO Onyx, wobei jede Produktserie für unterschiedliche Anwendungsszenarien optimiert ist.“ Zum Start wird Oynx in den Niederlanden und Nordeuropa erhältlich sein.

28.9.2021 | Quelle: Longi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH