Deutscher Solarpreis 2021 verliehen

Agri-Photovoltaik, Solarmobil-Meisterschaften, Wasserkraft und klimaneutrale Trinkwasserversorgung: Auf diesen Gebieten haben die Preisträger:innen des Deutschen Solarpreises 2021 ihre Verdienste erworben. Luisa Neubauer, Aktivisten von Fridays for Future erhielt einen Sonderpreis für ihr persönliches Engagement.

Die Europäische Vereinigung für Erneuerbare Energien e.V. (Eurosolar) hat gemeinsam mit der Energieagentur NRW den Deutschen Solarpreis 2021 an innovative Akteurinnen und Akteure der Energiewende überreicht. Im Kunstmuseum Bonn zeigten die Preisträgerinnen und Preisträger anschaulich, wie man den Herausforderungen der Klimakrise und Energiewende kreativ und engagiert begegnen kann.

„Der Deutsche Solarpreis zeichnet Errungenschaften aus, die zeigen, wie unsere Wirtschaft und Gesellschaft schon heute flächendeckend aussehen sollte, damit wir erst gar nicht in die Situation gekommen wären, aus der wir uns heute mühsam befreien müssen“, sagt Eurosolar-Präsident Peter Droege. „Das haben wir bremsenden Maßnahmen seitens Bund und Ländern zu verdanken sowie der Lobby der konventionellen Energieindustrie. Dass sich hier deutsche Menschen, Gemeinden und Organisationen aus eigener Initiative dieser gesamtgesellschaftlichen Herausforderung so praktisch überzeugend wie vortrefflich modellhaft gestellt haben, macht sie zu Deutschlands Energiehelden.“

Gabi Mayer, Bürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, betont, dass die Nutzung erneuerbarer Energien eine zentrale Bedeutung bei der Erreichung der Klimaneutralität zukommt: „Die Stadt muss hier mit gutem Beispiel vorangehen und hat deshalb die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf ihren eigenen Liegenschaften mit Hilfe der Stadtwerke Bonn intensiviert. Die Energiewende ist ein Muss. Sie zu gestalten, ist unser aller Aufgabe.“

Agri-Photovoltaik ausgezeichnet

Lothar Schneider, Geschäftsführer der Energieagentur NRW, sieht in der Agri-Photovoltaik eine Lösung der Flächenproblematik: „Projekte wie die innovative solare Gewächshausarchitektur in Büren sind wegweisend: Mit der Vereinigung von Solarenergie und landwirtschaftlichen Böden schaffen die Landwirte den Sprung zum Multigebrauch des für die Energiewende raren Faktors ,Fläche‘. Die ausgezeichneten Projekte zeugen von einem Fortschrittsdenken, welches für die Energiewende in NRW und der ganzen Bundesrepublik dringend gebraucht wird. Die Preisträger mussten auf ihrem Weg ökonomische Risiken und technische Hürden überwinden – und waren letztlich dank ihrer Innovationen erfolgreich. Damit signalisieren sie uns, dass wir bei der Energiewende auf dem richtigen Weg sind.“

Luisa Neubauer, Solarpreisträgerin 2021, weist auf die Bedeutung der dezentralen Bürgerenergie für das Gelingen der Energiewende hin. Trotz der immer noch nicht ausreichenden politischen Bemühungen zeigte sie sich optimistisch: „Wir haben das Wissen, dass es anders gehen kann. Dass eine vollständige Energiewende in naher Zukunft möglich ist. Ich sehe, dass diese Gesellschaft immer mehr Mut entwickelt und das ist, was wir brauchen”. Weiter machte sie darauf aufmerksam, dass während diese Preisverleihung stattfand, immer noch Dörfer wie Lützerath für den Kohletagebau zerstört werden sollen, obwohl „wir wissen, dass wir die Kohle weder brauchen noch nutzen dürfen laut unserem CO 2 -Budget“.

Deutscher Solarpreis 2021: Die Preisträger:innen

In der Kategorie Städte/Gemeinden, Landkreise, Stadtwerke . Die Stadtwerke Trier für die klimaneutrale Trinkwasserversorgung mithilfe von Wasserkraft, Photovoltaik und intelligenten Speicherlösungen.

. Die Stadtwerke Trier für die klimaneutrale Trinkwasserversorgung mithilfe von Wasserkraft, Photovoltaik und intelligenten Speicherlösungen. In der Kategorie Betriebe/Unternehmen (industriell, landwirtschaftlich, kommerziell) . Fabian Karthaus und Josef Kneer (Projekt LAND allerliebst) aus Büren (NRW) für die effiziente und innovative Nutzung von Agri-Photovoltaik auf einer Beerenobstplantage.

. Fabian Karthaus und Josef Kneer (Projekt LAND allerliebst) aus Büren (NRW) für die effiziente und innovative Nutzung von Agri-Photovoltaik auf einer Beerenobstplantage. In der Kategorie Lokale oder regionale Vereine/Gemeinschaften . Die Arbeitsgemeinschaft Hessische Wasserkraftwerke mit Sitz in Friedrichsdorf (Hessen) für die Förderung der Wasserkraft als wichtige Erneuerbare Energie.

. Die Arbeitsgemeinschaft Hessische Wasserkraftwerke mit Sitz in Friedrichsdorf (Hessen) für die Förderung der Wasserkraft als wichtige Erneuerbare Energie. In der Kategorie Bildung und Ausbildung . Die Deutsche Meisterschaft „Solarmobil“ aus Recklinghausen / Halle (Westf.). Für die Durchführung der Solarmobil-Meisterschaften, die Schülerinnen und Schüler für Solarenergie begeistern sollen.

. Die Deutsche Meisterschaft „Solarmobil“ aus Recklinghausen / Halle (Westf.). Für die Durchführung der Solarmobil-Meisterschaften, die Schülerinnen und Schüler für Solarenergie begeistern sollen. In der Kategorie Sonderpreis für persönliches Engagement. Luisa Neubauer aus Berlin für ihr Engagement als Botschafterin für Erneuerbaren Energien und den Klimaschutz.

11.10.2021 | Quelle: Eurosolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH