Encavis erwirbt 25 MW-Solarpark in Brandenburg für PPA

Der Solar- und Windparkbetreiber Encavis erwirbt von Sunovis einen im Bau befindlichen förderfreien Solarpark in Brandenburg mit 25 Megawatt (MW). Der Strom soll über einen Stromliefervertrag (PPA) an Dritte vermarktet werden.

Die börsennotierte Encavis AG erwirbt einen Solarpark in Groß Behnitz (Brandenburg), nahe Berlin, mit einer Erzeugungskapazität von 25 Megawatt (MW). Wie der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber ferner mitteilte, erfolgt der Kauf im Rahmen der strategischen Entwicklungspartnerschaft mit der Sunovis GmbH. Der Park befinde sich aktuell im Bau und werde über bifaziale Solarmodule verfügen. Zudem sei er förderfrei und werde ab 2022 die Stromproduktion starten. Encavis plant ferner, den Strom per langfristigem Abnahmevertrag (PPA = power purchase agreement) über 10 Jahre direkt an einen gewerblichen oder industriellen Kunden zu verkaufen.

“Wir realisieren mit dem Solarpark Groß Behnitz das erste Projekt aus der mehr als 200 MW starken strategischen Entwicklungspipeline an PPA-Solarprojekten mit Sunovis.” So äußerte sich Dierk Paskert, CEO der Encavis AG. Sunovis fungiere in Groß Behnitz als Entwickler und EPC-Partner in der aktuellen Bauphase. Zudem übernimmt das Unternehmen als Betriebsführer auch die operativen und wartungstechnischen (O&M) Dienstleistungen.

“Wir freuen uns sehr, mit dem Projekt Groß Behnitz unsere ambitionierten Ziele in Bezug auf die Entwicklung und den Bau von PPA-Projekten in Deutschland in die Tat umzusetzen.” So lässt sich Markus Renz, CFO der Sunovis GmbH, vernehmen. Damit habe man einen in der Unternehmensentwicklung wichtigen Stein ins Rollen gebracht. “Dies verdanken wir nicht zuletzt der vertrauensvollen und zielorientierten Zusammenarbeit mit der Encavis AG”.



21.10.2021 | Quelle: Encavis | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH