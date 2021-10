Q Cells liefert Module für Solarpark Groß Schlamin

In Schashagen, einer Gemeinde in Ostholstein, haben ee-Nord und SPR Energie den Solarpark Groß Schlamin mit einer Leistung von 9,9 Megawatt errichtet. Die Module stammen vom koreanisch-deutschen Produzenten Q Cells.

Q Cells rüstet den Solarpark Groß Schlamin in Ostholstein mit Modulen aus. Wie Q Cells mitteilte, sei der Bau von Solarparks angesichts stetig steigender Strompreise auch in Deutschland längst wieder rentabel. Die Anlage mit 9,9 MWp werde mehr als 10.000 Megawattstunden (MWh) Strom pro Jahr produzieren. Der Solarpark speise die erzeugte Energie ferner zu 100 % in das öffentliche Stromnetz ein. Betreiber des Kraftwerks ist die Solarpark Groß Schlamin GmbH & Co. KG. Q Cells liefert dafür mehr als 28.000 Solarmodulen des Typs Q.Peak DUO-G8.

Option Bürgerbeteiligung

Wie es weiter hieß, können Anrainer Teilhaber am Solarpark Groß Schlamin werden. „Wir haben ein großes Interesse daran, den Anrainern des Solarparks Groß Schlamin die Möglichkeit zu geben, echte Teilhaber am Nutzen und Ertrag des Solarparks in ihrer unmittelbaren Umgebung zu werden.“ Das sagte Hans-Detlef Feddersen von der Solarpark Groß Schlamin GmbH & Co. KG zur Bürgerbeteiligung.

„Für uns als installierendes Unternehmen steht natürlich die optimale, zuverlässige und ertragsstarke Funktion des jeweiligen Projektes im Vordergrund. Verlässlichkeit bei der Lieferung der Komponenten ist bei der Realisierung von Großprojekten natürlich ebenfalls extrem wichtig, denn der zügige Bau spart Kosten und ermöglicht einen zügigen Netzanschluss. Deswegen haben wir uns für Q Cells entschieden“, so Nico Petersen, Projektmanager von SPR Energie.

Marco Schweitzer, Key Account Manager von Q Cells, ergänzt: „Ich freue mich über den Netzanschluss des Solarparks Groß Schlamin und darüber, dass er mit unseren Q.PEAK DUOG8 Solarmodulen errichtet wurde. Das Projekt zeigt, dass Solarparks in Deutschland rentabel sind und maßgeblich zu einer zügigen Energiewende beitragen. Dabei spielen natürlich qualitativ hochwertige Solarmodule mit einer hohen Leistung eine entscheidende Rolle“.

21.10.2021 | Quelle: Q Cells | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH