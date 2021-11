Solarkraftwerk mit Speicher in Australien soll rund um die Uhr einspeisen

Das australische Erneuerbare-Energien-Unternehmen Photon Energy kündigt ein neues Solar-Großkraftwerk in Südaustralien an. Es setzt dabei auf eine Technologie von RayGen, die konzentrierende Solarthermie und Photovoltaik kombiniert.

Das Solarkraftwerk soll mit einem Speicher kombiniert werden, sodass kontinuierlich Strom ins Netz fließen kann. Laut eigenen Angaben von Photon Energy handelt es sich dabei um das größte Solarspeicherprojekt weltweit.

Photon Energy hat sich gerade das 1.200 Hektar große Gelände für das Projekt vertraglich gesichert. Die Auslegungsdaten basieren laut Pressemitteilung auf „ersten Entwürfen“. Demnach soll die Photovoltaik-Anlage eine Spitzenleistung von 300 MW haben. Den Netzanschluss will Photon Energy allerdings nur auf 150 MW auslegen. Die Differenz soll ein Speicher überbrücken. Dessen Kapazität gibt das Unternehmen mit 3,6 GWh an. Dies entspräche einer 24-stündigen Volllasteinspeisung aus dem Speicher in das Netz.

Technologien aus Photovoltaik und thermischem Solarkraftwerk

Die Energiegewinnung basiert auf einer Technologie des Unternehmens RayGen, an dem Photon Energy beteiligt ist. Diese kombiniert die Erzeugung von Strom und Wärme aus der Sonnenenergie. Ein Spiegelfeld fokussiert die Solarstrahlung auf einen Receiver auf einem Turm, ähnlich wie bei Solarthermischen Kraftwerken. Der Receiver nutzt jedoch nicht wie diese die thermische Energie zur Stromgewinnung. Er ist vielmehr mit speziellen „PV Ultra“-Modulen ausgestattet. Jede Einheit erzeugt laut Hersteller eine elektrische Leistung von 1 MW und eine thermische Leistung von 3 MW. Gespeichert wird die Energie in Form von Wärme in einem Zwei-Tank-System. Die Temperaturdifferenz zwischen kaltem und warmem Tank liegt bei rund 90 °C. Die Stromerzeugung aus dem Speicher erfolgt in einem Organic Rancine Cycle (ORC).

Photon Energy hat mit dem Genehmigungs- und Netzanschlussverfahren begonnen. Man erwarte, dass das Projekt bis Ende 2023 baureif sein wird, heißt es in der Pressemitteilung.

Der bisher größte Stromspeicher der Welt – mit Ausnahme von Pumpspeichern – befindet sich laut Photon Energy in Ouarzazare in Marokko. Er habe eine Kapazität von 3 GWh.

Bei dem Projekt, das auch unter dem Namen Noor bekannt ist, handelt es sich um eine Kombination von Solarthermischem Parabolrinnenkraftwerk und Photovoltaik-Anlage. Energie wird in Form von Wärme bei hohen Temperaturen in geschmolzenem Salz gespeichert.

Inbetriebnahme des ersten Projektes steht noch aus

Photon Energy erschließt nach eigenen Angaben gerade noch weitere Standorte in Australien. Das Unternehmen will auch dort mit Hilfe der RayGen-Technologie Energie gewinnen und speichern. Bisher ist allerdings die erste Anlage noch nicht am Netz. In Carwarp im australischen Bundesstaat Victoria baut RayGen an einem Solarkraftwerk, das 4 MW Erzeugungsleistung und einen Speicher mit einer Kapazität von 50 MWh haben soll. Die Fertigstellung ist für Mitte 2022 geplant.

“Wir freuen uns sehr dieses innovative und weltweit bedeutsame Solarspeicherprojekt in Südaustralien zu entwickeln. Die ausgesprochen starke Sonneneinstrahlung sowie der Bedarf an Energiespeicher aufgrund wachsender erneuerbaren Energien in der Region sind perfekt für die Technologie von RayGen”, so Michael Gartner, CTO der Photon Energy Group und Geschäftsführer von Photon Energy Australia.

03.11.2021 | Quelle: Photon Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH