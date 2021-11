Mit Carsten Bovenschen übernimmt ein Experte mit umfangreichen Erfahrungen in der Energiebranche den Vorstandsvorsitz bei der Juwi-Gruppe. Neu im Vorstand ist auch Christian Arnold, der nun das operative Geschäft Deutschland verantwortet.

Der Aufsichtsrat der Juwi AG hat Carsten Bovenschen und Christian Arnold in den Vorstand des Unternehmens berufen. Carsten Bovenschen wird ab 15. November 2021 neuer Vorstandsvorsitzender der Juwi-Gruppe und übernimmt auch die Verantwortung für das Finanzressort. Christian Arnold übernimmt zum gleichen Datum als Vorstand das operative Geschäft Deutschland. Unverändert verantwortet Stephan Hansen das internationale Geschäft der Juwi-Gruppe. Damit ist der Juwi-Vorstand wieder vollzählig besetzt.

Bovenschen ist seit fast 15 Jahren im Bereich der erneuerbaren Energien und ihrer Speicherung tätig. Zuletzt war er CFO bei der Akasol AG in Darmstadt, einem Hersteller von Batteriesystemen. Zuvor war der 57-jährige Diplom-Kaufmann in leitender Position bei verschiedenen Unternehmen beschäftigt, auch als Finanzvorstand beim Photovoltaik-Unternehmen Solarwatt.

Der 51-jährige Dipl. Ing. (FH) Christian Arnold ist seit 2017 bei der Juwi-Gruppe tätig, nachdem er vorher als OEM Field Service Leader bei der schweizerischen General Electric/Alstom AG tätig war. Bei Juwi war er zuletzt Technischer Leiter des Geschäftsbereichs „Erneuerbare Energien Deutschland“.

„Ich freue mich, dass wir mit Carsten Bovenschen und Christian Arnold zwei ausgewiesene Experten für den Vorstand von Juwi gewinnen konnten, die umfangreiche Erfahrungen in der Energiebranche mitbringen“, sagt Georg Müller, Vorsitzender des Vorstands der MVV Energie AG und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Juwi AG, und ergänzt: „Der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien ist ein wichtiger Eckpfeiler für die Realisierung der Stromwende im Rahmen unseres ‚Mannheimer Modells’. Carsten Bovenschen und Christian Arnold werden auf diesem Weg zusammen mit Stephan Hansen eine maßgebliche Rolle spielen.“

Carsten Bovenschen: “hervorragende Perspektiven”

„Die Juwi AG ist ein global agierendes Unternehmen mit hervorragenden Perspektiven, dem zudem eine Schlüsselaufgabe und Vorreiterrolle bei der anstehenden Energiewende zukommt. Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und ganz besonders auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Juwi-Gruppe“, so Carsten Bovenschen.

„Deutschland ist international wegweisend in seinem Engagement beim Klimaschutz. In diesem wichtigen Markt wollen wir den Ausbau der Erneuerbaren Energien weiter tatkräftig mit vorantreiben und so dazu beitragen, die Klimaneutralität für Deutschland bis 2045 umzusetzen“, sagt Christian Arnold.

8.11.2021 | Quelle: Juwi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH