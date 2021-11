Der Fahrzeugumrüster Orten Electric Trucks will 2022 ein mit 3D-gedruckten Lithium-Batterien betriebenes Nutzfahrzeug auf den Markt bringen. Die neuartigen Speicher stammen von Blackstone Technology.

Die Blackstone Resources AG beliefert die Orten Electric Trucks mit seinen 3D-gedruckten Lithium-Batterien. Der Nutzfahrzeugumrüster will in Kürze ein Nutzfahrzeug vorstellen. Dieses soll bereits Ende 2022 mit den Batterien von Blackstone angetrieben werden. „Wir freuen uns über die starke Partnerschaft mit Orten E-Trucks. Diese Kooperation ist für beide Seiten sehr interessant“, so Serhat Yilmaz, Chief Marketing Officer der Blackstone Technology GmbH, einer 100-prozentigen Tochter der Blackstone Resources AG. „Damit wir belegen wir, dass unsere fortschrittlichen Batterien Marktreife erlangt haben und dafür eine große Nachfrage herrscht. Dabei spielen ihre zahlreichen technischen Vorzüge in der praktischen Anwendung eine große Rolle.“

Anfang Dezember wird Robert E. Orten, der geschäftsführende Gesellschafter von Orten Orten Electric Trucks, bei der Blackstone Technology in Döbeln in Sachsen ein erstes, einsatzfähiges Nutzfahrzeug präsentieren. Noch im ersten Quartal 2022 startet dann ein gemeinsames Pilotprojekt mit Blackstone. In dessen Rahmen entsteht das Nutzfahrzeug, das von den 3D-gedruckten Batterien angetrieben werden soll, die auf der Blackstone Thick Layer Technology beruhen. „Unsere Ladungsträger ermöglichen mit 20 % erhöhter Energiedichte auch 20 % mehr Reichweite“, so Ulrich Ernst, Gründer und CEO von Blackstone Resources. „Gleichzeitig können wir umweltrelevante Einflüsse in der Produktion drastisch reduzieren und 50 % der branchenweit üblichen Abfallstoffe vermeiden.“

Orten Electric Trucks plant Wasserstoff-Truck mit Batterien von Blackstone

Die Kooperation zwischen Blackstone und Orten steht bereits vor der nächsten Stufe. Der E-Truck-Umrüster aus Wittlich in Rheinland-Pfalz plant derzeit die Realisierung eines mit Wasserstoff betriebenen Schwerlast-LKW für Langstreckentransporte. Für die elektrischen Energiespeicher-Systeme des Fahrzeugs ist ebenfalls die Verwendung der von Blackstone im 3D-Druck produzierten Lithium-Zellen geplant.

