Verbraucherzentrale NRW startet Umfrage zu Ü20-Photovoltaik-Anlagen

Foto: Andrey Popov / stock.adobe.com

Die Verbraucherzentrale NRW möchte von Betreibern von Ü20-Photovoltaik-Anlage wissen, was sie nach Ablauf der EEG-Förderung gemacht haben. Werden PV-Anlagen umgerüstet und was kostet das? Durch die Umfrage will die Verbraucherzentrale ihre Beratung verbessern.

Zum Jahresende 2020 endete der Förderzeitraum der EEG-Einspeisevergütung für die ersten Photovoltaik-Anlagen (Ü20-Photovoltaik-Anlagen). Eine zum 31. Dezember 2020 beschlossene Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) eröffnet die Möglichkeit, diese Anlagen weiter laufen zu lassen. Viele Anlagen funktionieren auch nach 20 Jahren noch gut und dürfen nach der neuen Rechtslage weiter Sonnenstrom ins Netz einspeisen. Was die Betreiber mit ihren Ü20-Photovoltaik-Anlagen gemacht haben, will die Verbraucherzentrale NRW mit einer Umfrage herausfinden. Denn die Möglichkeiten, eine Ü20-Anlage weiter zu nutzen, sind vielfältig. Auf Eigenverbrauch umzustellen, kann sich lohnen. Die überschüssig erzeugte Energie lässt sich dabei ins Netz einspeisen. Durch den Solarstrom-Eigenverbrauch eingesparte Stromkosten ermöglichen es, mit der Überschussvergütung auch kleine PV-Anlagen wirtschaftlich weiter zu betreiben. Zusätzlich können Verbraucher:innen auch einen Stromspeicher nachrüsten. Eine andere Möglichkeit: Man kann die alte Photovoltaik-Anlage kann durch eine neue und effizientere PV-Installation ersetzen. Um die eigenen Beratungs- und Informationsangebote zu verbessern, möchte die Verbraucherzentrale NRW in einer kurzen Online-Umfrage wissen, was die betroffenen Betreiber:innen mit ihren Ü20-Photovoltaik-Anlagen gemacht haben und welche Erfahrungen sie sammeln konnten. Die Umfrage richtet sich ausschließlich an Betreiber:innen von Photovoltaik-Anlagen, die im Jahr 2000 oder vorher installiert wurden, denn für diese Anlagen endete der betreffende Förderzeitraum im vergangenen Jahr. Die Teilnahme an der Umfrage ist bis zum 15.12.2021 möglich. Die Umfrage der Verbraucherzentrale NRW ist unter diesem Link zu finden. 9.11.2021 | Quelle: Verbraucherzentrale NRW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH