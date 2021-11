Nach dem Kauf der Energy Project Solutions durch die Entega AG ist die Integration der ehemaligen Viessmann Tochter abgeschlossen. Gemeinsam mit der Muttergesellschaft konnten bereits erste Projekte realisiert werden.

Zu Jahresbeginn hat man die Energy Project Solutions GmbH (EPS) aus der ehemaligen BMW- und Viessmann-Tochter Digital Energy Solutions ausgegründet. Daraufhin hatte Entega im Frühjahr 2021 das auf Bau, Optimierung und Bewirtschaftung von Energiesystemen spezialisierte Team zu 100 Prozent übernommen. Die neue Geschäftsführung von Jannes Kreis und Alexander Bohn, die beide von Entega kommen, hatden Sommer genutzt, um die Vernetzung im Konzern voranzutreiben und das Team zu verstärken.

„Die EPS realisiert und optimiert Energiesysteme im Hinblick auf ein Maximum an Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. So begleiten wir Unternehmen nachhaltig und langfristig auf ihrem Weg in die Klimaneutralität“, so Jannes Kreis. Die EPS agiere dabei auch zukünftig eigenständig und richtet ihr Angebot auch zukünftig an den Bedürfnissen von Gewerbe- und Industriekunden sowie von Stadtwerken aus. Jannes Kreis betont, dass man sich überall dort gegenseitig tatkräftig unter die Arme greifen werde, wo es im Sinne der Kunden sinnvoll ist. Die Kompetenzen des EPS-Teams seien eine perfekte Ergänzung im Lösungsvertrieb der Entega Plus. Vor allem im Bereich Photovoltaik und Speicher sowie bei komplexen Sonderprojekten im Bereich der Optimierung und Bewirtschaftung passe der intelligente und partnerschaftliche Ansatz der Energy Project Solutions.

Dass die Strategie aufgeht, zeigt sich nach Einschätzung der Verantwortlichen bereits wenige Monate nach dem Kauf: So blicken Mutter und Tochter auf erste gemeinsame Projekte und die schnelle Integration des EPS-Produktangebots in das Entega Portfolio zurück. Bis zum Jahresende soll der Neustart der Energy Project Solutions auch sichtbar abgeschlossen sein.

10.11.2021 | Quelle: Entega | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH