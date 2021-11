Mit dem Unternehmen TÜV Rheinland Solar GmbH stellt der TÜV Rheinland seine Aktivitäten als global tätiger Prüfdienstleister für die Solarbranche neu auf.

Zum 1. November 2021 hat das neue TÜV Rheinland-Tochterunternehmen TÜV Rheinland Solar GmbH seinen Betrieb aufgenommen. Die neue Gesellschaft ist als Teil des global agierenden Geschäftsbereichs Produkte im Geschäftsfeld Solar & Commercial Products angesiedelt. „Die Gründung des neuen Unternehmens erleichtert insbesondere die Vernetzung der weltweit tätigen Kolleginnen und Kollegen im Solarbereich untereinander im Interesse unserer Kundinnen und Kunden“, erklärt Thomas Haupt, Regionaler Geschäftsfeldleiter für Deutschland sowie Ost- und Westeuropa bei TÜV Rheinland und Prokurist der neu gegründeten Gesellschaft.

Der Schritt der Neuausrichtung ist nur konsequent: Die Energiewende wird sich in den nächsten Jahren nochmals erheblich beschleunigen und die Solarenergie hierbei international eine große Rolle spielen. Die Gründung der neuen Gesellschaft TÜV Rheinland Solar GmbH ist ein wichtiger Baustein, um die Position, die sich der global tätigte Prüfdienstleister in den vergangenen Jahrzehnten am Markt aufgebaut hat weiter auszubauen.

TÜV Rheinland Solar greift auf Erfahrung von 40 Jahren zurück

Bereits seit über 40 Jahren begleitet TÜV Rheinland die Entwicklung der Solar-Technologie und beschäftigt heute 250 Fachleute zur Minimierung von technischen und qualitativen Risiken in Solarkraftwerken sowie in spezialisierten Prüflaboren und Kompetenzzentren weltweit. Die Expertinnen und Experten entwickeln neue Testmethoden, arbeiten an Forschungs- und Entwicklungsvorhaben und in Normungsgremien zur Nutzung von Sonnenenergie mit. Sie bieten weltweit Leistungen zur Machbarkeit, Finanzierung, Qualitätssicherung und Abwicklung von Garantiefällen von Photovoltaik-Kraftwerken, ermöglichen international den Marktzugang durch Prüfungen und Zertifizierungen für Photovoltaik-Module, Komponenten, Wechselrichter sowie Energiespeichersysteme und solarthermische Kollektoren.

1985 hat TÜV Rheinland im Labormaßstab mit der technischen Prüfung von Solarkomponenten begonnen. Heute umfasst das Netzwerk von TÜV Rheinland anerkannte Testlabore für Photovoltaik-Module zur Stromerzeugung, für Solarkollektoren zur Wärmeerzeugung, für Speichersysteme, Wechselrichter sowie Komponenten. Als einer der führenden Prüfdienstleister für die Solarbranche betreibt TÜV Rheinland Labore unter anderem in Bangalore (Indien), Köln (Deutschland), Mailand (Italien), Shanghai (China), Taichung (Taiwan) sowie in Pleasanton (USA). Zum Kompetenznetzwerk für Solarenergie gehören darüber hinaus 15 Expertenzentren in Afrika, Amerika, Asien und Europa.

11.11.2021 | Quelle: TÜV Rheinland | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH