Die kürzlich auf der Intersolar 2021 vorgestellte Wallbox Enector ist die erste selbstentwickelte AC-Wandladestation von Kostal. Nun wurde sie für ihre innovative und dynamische Formensprache mit dem German Design Award „Special Mention“ ausgezeichnet.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Für uns gehen Form und Funktion Hand in Hand. Besonders bei der Wallbox Enector war es uns ein wichtiges Anliegen, einen echten Hingucker zu schaffen – schließlich ist die Kostal Wandladestation ein täglicher Begleiter in der E-Mobilität unserer Kunden“, sagt Frank Henn, Geschäftsführer der Kostal Solar Electric GmbH.

Komfortable Handhabung in einem multifunktionalen Design

Gemäß der klassischen Designanforderung „form follows function“ soll das robuste Gehäuse mit seiner dynamischen Linienführung gleich mehrere Aufgaben erfüllen. Zum einen dient es als Aufnahmefläche für das 7,5 Meter lange Ladekabel mit Typ-2-Ladestecker, das im Lieferumfang enthalten ist. Zum anderen zeigt das zentrale LED-Display an der Gehäusefront leicht ablesbar den Ladebetrieb und alle wichtigen Statusmeldungen an. Dank kompakten Maßen und geschütztem Gehäuse gelingt eine sichere und platzsparende Installation der Kostal Wallbox sowohl im Innen- als auch Außenbereich.

Intelligentes Laden mit der Kostal Wallbox Enector

Der Hersteller liefert die Kostal Wallbox Enector anschlussfertig aus und dieses ist durch das Prinzip „Plug & Charge“ sofort einsatzbereit. Sie ist außerdem mit einer Vielzahl von Elektro- und Hybridfahrzeugen kompatibel. Sie kann kompatible E-Fahrzeuge und Hybridmodelle aus allen verfügbaren Stromquellen schnell und sicher laden. Dafür bietet die Wallbox eine Ladeleistung einphasig bis zu 3,7 kW sowie dreiphasig bis zu 11 kW.

In Verbindung mit dem Kostal Smart Energy Meter und der Kostal Solar App stehen dem Nutzer mit dem passenden Freischaltcode verschiedene Lade-Modi zur Verfügung. Neben dem Solar Pure Mode (reines solares Laden) verfügt die Wallbox auch über den Modus Solar Plus Mode (solarunterstütztes Laden). Die Wallbox kann dann über die Kostal Solar App in Echtzeit gesteuert werden.

Die Kostal Wallbox Enector kann man ab Januar 2022 bestellen. Die Auslieferung startet ab Ende des ersten Quartals 2022.

26.11.2021 | Quelle: Kostal | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH