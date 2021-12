Photovoltaik: CCE und Enernovum verkaufen 254 MW in Italien

Die Unternehmen CCE und Enernovum haben sich von gemeinsamen PV-Projekten in Italien mit 254 MW Leistung getrennt. Käufer ist ein Infrastruktur-Investor.

Die Unternehmen CCE und Enernovum trennen sich von Photovoltaikanlagen in Italien. Wie die Photovoltaikunternehmen mitteilten, haben sie die Rechte für Projekte mit einer gesamten Nennleistung von über 250 Megawatt an einen europäischen Investor für Infrastrukturprojekte verkauft. Die Partner würden sämtliche Projekte noch bis zur Baureife in-house entwickeln. Über den Kaufpreis haben die Unternehmen aber Stillschweigen vereinbart.

Konkret beläuft sich das übernommene Portfolio auf zehn Photovoltaikanlagen, die nach der Baureife allesamt in Italien zur Errichtung kommen. CCE und Enernovum wollen zudem in Italien, in weiteren Ländern in Europa und Südamerika Photovoltaik-Projekte entwickeln und realisieren.

Die CCE Group GmbH ist seit 2010 in Österreich aktiv. Sie konzentriert sich dabei auf die Entwicklung, die Realisierung, die Finanzierung und das Management von PV-Anlagen. Das betreffe große PV-Freiflächensystemen sowie private und gewerbliche PV-Dachanlagen. Die CCE Group hat zudem ihren Hauptsitz in Garsten (Österreich) und ist mit Niederlassungen in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Chile vertreten. Weltweit setzt CCE überdies Solarprojekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 2 Gigawatt in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung um.

Das Unternehmen enernovum GmbH & Co. KG wurde 2010 in Deutschland gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung und das Management von großen PV-Freiflächensystemen in Europa mit Fokus auf Italien. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Köln (Deutschland) und ist mit zwei Niederlassungen in Italien vertreten.

06.12.2021 | Quelle: CCE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH