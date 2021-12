In der aktuellen Marktübersicht Ladesysteme der Power2Drive Europe sind über 250 Produkte von 84 Herstellern aufgeführt – mehr als doppelt so viele wie in der ersten Ausgabe vor einem halben Jahr.

Die aktualisierte Ausgabe der „Marktübersicht Ladesysteme“ von der Power2Drive Europe bietet einen herstellerunabhängigen Überblick über Anbieter und Produkte. Herausgeber ist die internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität, in Kooperation mit cosmix, Europas größter Plattform für Ladeinfrastruktur.

„Damit die Europäer beim weltweiten Siegeszug der E-Mobilität vorn mitfahren, ist der flächendeckende Ausbau der Ladeinfrastruktur unabdingbar“, sagt Markus Elsässer, Geschäftsführer der Solar Promotion GmbH, Messeveranstalter der Messe Power2Drive Europe. Und nicht zuletzt dank günstigerer Preise auch machbar. So könne das Henne-Ei-Problem – keine Ladeinfrastruktur, keine E-Autos und umgekehrt – endlich durchbrochen werden. Deutschland ist auf einem guten Weg. Von den 224.000 Ladepunkten in der Europäischen Union befinden sich fast 30 Prozent in den Niederlanden, jeweils 20 Prozent in Deutschland und in Frankreich. So die Zahlen für September 2021 des Europäischen Verbands der Automobilhersteller (ACEA).

Für den weiteren erfolgreichen Ausbau kommt es jetzt auf die Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit der Infrastruktur an. Auf das Zusammenspiel von Ladesäulenbetreibern, Abrechnungsdienstleister, Fahrzeugherstellern und Mobilitätsdienstleistern. Für Unternehmen und Privatpersonen, die ihren Beitrag gegen die Klimakrise leisten und den Wandel hin zur klimafreundlichen Mobilität beschleunigen wollen, gilt es, die passende, smarte Ladelösungen mit den richtigen technischen Daten zu finden sowie mit geeigneten Partnern aufzubauen und zu betreiben.

Marktübersicht Ladesysteme von der Power2Drive Europe mit Tipps für die Planung

Die aktualisierte „Marktübersicht Ladesysteme“ bietet allen Interessierten einen Überblick über technische Daten und beantwortet Fragen. Welcher Stecker, wie viel Ladeleistung und wie viele Ladepunkte werden unterstützt? Ist ein intelligentes Lademanagement vorhanden? Auf welche Weise lassen sich Ladesäule oder Wallbox in ein Gebäude-, Energie- oder Flottenmanagement einbinden? In der Marktübersicht sind über 250 Produkte von 84 Herstellern aufgeführt. Das sind mehr als doppelt so viele wie in der ersten Ausgabe vor einem halben Jahr. Die aktualisierte Marktübersicht zeigt pro Hersteller mehr Produkte (exemplarisch), um die Vielfalt im Markt aufzuzeigen. Die Ladesäulen und Wallboxen werden sowohl im AC- (Normalladestationen) als auch im DC-Bereich (Schnellladestationen) anhand der Kategorien Ladepunkte, Ladeleistung, Ladeanschluss und -management sowie der Konnektivität zum Backend (Kommunikation zwischen Ladestationen und Managementsystem sowie Netzwerkverbindung) charakterisiert. Außerdem gibt es Tipps, wie Unternehmen den Aufbau einer eigenen Ladeinfrastruktur planen können und was dabei zu beachten ist.

Die aktuelle Ausgabe Marktübersicht Ladeinfrastruktur der Power2Drive steht Europe in deutscher und englischer Sprache unter dem nebenstehenden Link zum Download zur Verfügung.

9.12.2021 | Quelle: Solar Promotion | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH