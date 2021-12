Neue VDI-Richtlinie: Holzhackschnitzel sicher lagern

Der VDI hat den Entwurf der Richtlinie VDI 3464 Blatt 2 veröffentlicht. Die Richtlinie definiert die Anforderungen an die sichere Lagerung und Aufbereitung von Holzhackschnitzeln.

Die VDI-Richtlinie 3464 Blatt 2 im Entwurf beschreibt Maßnahmen zur korrekten Lagerung der Holzhackschnitzel, die im privaten und gewerblichen Bereich für die Verbrennung zur Wärmeerzeugung vorgesehen sind. Denn bei der Lagerung, der Aufbereitung und dem Umschlag der Holzhackschnitzel können Gefahren für Menschen und Umwelt entstehen. Durch die Aktivität von Mikroorganismen im Holz kann sich zum Beispiel ein Haufen Holzhackschnitzel so stark erwärmen, dass es zur Selbstentzündung kommt. Der Entwurf der VDI 3464 Blatt 2 spricht verschiedene Gefahren an. Zudem nennt er Maßnahmen, wie man diese verhindern oder eingegrenzen kann. Die Richtlinie gilt nicht für Holzpellets.

Herausgeber der VDI-Richtlinie 3464 Blatt 2 Entwurf „Emissionsminderung – Lagerung und Umschlag von Holzhackschnitzeln für die energetische Nutzung im privaten und gewerblichen Bereich – Anforderungen unter Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsaspekten“ ist die VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) – Normenausschuss. Die Richtlinie ist im November 2021 als Entwurf erschienen. Sie kann zum Preis ab EUR 180,90 beim Beuth Verlag bestellt werden. VDI-Mitglieder erhalten 10 Prozent Preisvorteil auf alle VDI-Richtlinien. Onlinebestellungen sind unter www.beuth.de oder www.vdi.de/3464-2 möglich.

Die Mitgestaltung der VDI-Richtlinie zur Lagerung der Holzhackschnitzel ist durch Stellungnahmen möglich. Diese können Interessierte durch Nutzung des elektronischen Einspruchsportals oder durch schriftliche Mitteilung an die herausgebende Gesellschaft (krdl@vdi.de) einreichen. Die Einspruchsfrist endet am 28.02.2022. VDI-Richtlinien können in vielen öffentlichen Auslegestellen kostenfrei eingesehen werden.

9.12.2021 | Quelle: VDI