Die Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS) bietet ab dem Sommersemester 2022 den neuen Master-Studiengang Renewable Energy an. Das ingenieurwissenschaftliche Studienprogramm soll künftige Expertinnen und Experten im Bereich erneuerbare Energien und Energietechnik ausbilden. Die Bewerbung ist ab sofort möglich.

„Wir möchten unsere Studierenden so gut wie möglich auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten. Daher ist der Master-Studiengang Renewable Energy für uns ein Herzensprojekt. Wir freuen uns, unseren künftigen Absolventinnen und Absolventen das Know-how vermitteln zu können, das sie bei der Neugestaltung der Energieversorgung benötigen werden“, erklärt Studiengangsleiter Hartmut Hinz. „Weil internationale Vernetzung bei diesem Thema essentiell ist, werden die Studieninhalte ausschließlich auf Englisch vermittelt. So steht der Studiengang auch Interessierten aus dem Ausland offen.“

Studierende von Renewable Energy eignen sich Fachwissen in zwei Studienfeldern mit unterschiedlicher Ausprägung an. Das Studienfeld „Sustainable Engineering“ rückt Themen der Nachhaltigkeit in den Fokus – etwa Elektromobilität und energieeffiziente Antriebe, industrielle Nutzbarkeit von Biomasse oder Umweltverträglichkeit wirtschaftlicher Vorhaben. Im Studienfeld „Renewable Power Engineering“ geht es beispielsweise um die Integration einer dezentralen Energieerzeugung in intelligente Stromnetze (Smart Grid) und um die moderne Leistungsregelung von Photovoltaik– und Windkraftanlagen. Dabei ergänzen zwei umfangreiche Projektmodule dieses Studienprogramm, in denen die Studierenden in kleinen Teams innovative energietechnische Fragestellungen mit Industriebezug bearbeiten.

Berufsperspektiven für Absolventinnen und Absolventen des neuen Studiengangs ergeben sich unter anderem in den Aufgabenfeldern erneuerbare Energien, Smart Grid, Energiespeicher, energieeffiziente Antriebe, Elektromobilität, Energiewirtschaft oder Emissionsminderung.

Die Hochschule bietet den Master-Studiengang in zwei Varianten an. Studieninteressierte mit einem Abschluss im elektrotechnischen Bereich mit einem Schwerpunkt in Energietechnik oder einem vergleichbaren Fachgebiet können die 3-semestrige Variante wählen. Für Studieninteressierte mit einem allgemeinen elektrotechnischen Hochschulabschluss ist die 4-semestrige Variante vorgesehen.

Master-Studiengang Renewable Energy (M.Eng.)

Studienbeginn: ab Sommersemester 2022 (3-semestrige Variante) bzw. Wintersemester 2022/23 (4-semestrige Variante)

ohne Zulassungsbeschränkung

Bewerbungsfrist fürs Sommersemester 2022: mit deutschen Hochschulzugangsberechtigungen 1. März 2022

Bewerbungsfrist fürs Wintersemester 2022/23: mit deutschen Hochschulzugangsberechtigungen 1. September 2022, mit internationalen Hochschulzugangsberechtigungen 15. April 2022

Sprache: Englisch

10.12.2021 | Quelle: Frankfurt UAS | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH