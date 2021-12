Elevion erwirbt europäisches Geschäft von Belectric

Der Photovoltaik-Spezialist Belectric zählt künftig zur tschechischen CEZ-Gruppe. Die Tochter Elevion übernimmt das europäische Geschäft vom bisherigen Eigentümer RWE.

Die zur CEZ-Gruppe zählende Elevion erwirbt das europäische Geschäft von Belectric. Damit will Elevion auch im deutschen Photovoltaikmarkt Fuß fassen. Wie das Unternehmen mitteilte, ist Gegenstand der Akquisition eine 100%ige Anteilsübernahme der in Deutschland ansässigen Belectric GmbH. Außerdem erwirbt sie weitere europäische Gesellschaften der Gruppe. Das sind die Belectric Solar & Battery Group Holding, ferner die Belectric France SARL, die Belectric Solar Ltd, die Belectric Italia SRL sowie Belectric Israel Ltd. Die Gruppe entwickelt, plant, errichtet und wartet Photovoltaik-Kraftwerke. Belectric zählt bisher zu RWE. Die einstige Tochter Innogy hatte das Unternehmen ferner 2017 erworben.

„Die Elevion Group ist eine der größten deutschen Firmen im Bereich moderner Energielösungen, die auf Nachhaltigkeit und Klimaneutralität ausgerichtet sind.” Das sagt der CEO der Elevion Group Jaroslav Macek. “In den letzten Jahren hat die Elevion Group ihren Umsatz nahezu verdoppelt und realisiert jährlich tausende von Projekten. Unsere Kunden sind sehr daran interessiert, ihren eigenen klimaneutralen Strom zu erzeugen. Daher haben wir uns entschlossen, mit einem sehr erfolgreichen Player aus diesem Bereich ein Team zu bilden. Der deutsche und der gesamte europäische Photovoltaikmarkt werden weiterhin bedeutend wachsen. Das schafft große Chancen für etablierte Firmen wie Belectric, die im Bereich des Baus von erneuerbaren Energien tätig sind“.

Der Eintritt der Elevion Group in den europäischen und israelischen Teil der Belectric-Holding bringt auch die notwendige Stabilität für die mehr als 500 Mitarbeiter. „Wir begrüßen den Eintritt eines starken Partners, um erfolgreich große Solarprojekte zur Unterstützung der europäischen Energiewende zu entwickeln und zu bauen, gemeinsam neue Märkte zu erschließen und neue Kunden zu erreichen“, sagt Ingo Alphéus, CEO von Belectric GmbH.

Bisher 4 GW Photovoltaik

Die Elevion Gruppe umfasst aktuell rund 54 konsolidierte Gesellschaften und beschäftigt mehr als 4 100 Mitarbeiter an 87 Standorten in neun Ländern. Neben Deutschland zählen dazu die Niederlande, Österreich, Italien, Tschechien, Ungarn, Polen, Rumänien und China. Der Gesamtumsatz des Unternehmens belief sich im Jahr 2020 auf 608 Millionen Euro. Zu den Kunden gehören Akteure aus der Luftfahrt-, Automobil-, Lebensmittel-, Gesundheits- und Technologiebranche. Eigentümer von Elevion Group ist die ČEZ-Gruppe.

Die Belectric Solar & Battery ist seit 2001 in Deutschland am Start. Belectric hat ferner bisher mehr als 400 Photovoltaikprojekte mit einer Leistung von mehr als 4 Gigawatt (GW) fertiggestellt. Außerdem erbringt es Serviceleistungen für Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 2,2 GW.

17.12.2021 | Quelle: CEZ | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH