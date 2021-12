Leclanché und S4 Energy haben einen Hybrid-Energiespeicher im Norden der Niederlande errichtet, der Primärregelleistung zur Frequenzstabilisierung für den niederländischen Übertragungsnetzbetreiber Tennet liefert.

Der niederländische Spezialist für Energielösungen S4 Energy und der Speicherhersteller Leclanché haben einem zweiten Hybrid-Energiespeicher im Norden der Niederlande gebaut. Das elektrische Energiespeichersystem (EESS) hat eine Leistung von 10 MW. Es soll Energie zur Unterstützung der Frequenzstabilisierung für den niederländischen Übertragungsnetzbetreiber Tennet liefern. Frequenzhaltungsreserven sind aktive Leistungsreserven, die Schwankungen im Stromnetz ausgleichen. Die Anlage befindet sich in Heerhugowaard, einer Stadt in der Provinz Noord Holland (Nordholland).

Leclanché fungierte als Auftragnehmer für die Planung, die Beschaffung und den Bau des Batteriespeichersystems (BESS). Das BESS ist eine Entwicklung von Leclanché. Es besteht aus Subsystemen zur Energieumwandlung, Batteriemodulen und Batteriegehäusen. Ein von Leclanché entwickeltes Energiemanagementsystem (EMS) steuert das gesamte System und soll einen sicheren und effizienten Betrieb gewährleisten.

Leclanché-Hybrid-Energiespeicher für Primärregelleistung

Wie beim ersten Projekt von S4 Energy und Leclanché in Almelo, Holland, besteht das neue Speichersystem aus einer Kombination der Lithium-Ionen-Batteriespeichertechnologie von Leclanché in Verbindung mit dem KINEXT-Schwungradspeicher von S4 Energy. Es dient zur Bereitstellung von Primärregelleistung für die Frequenzstabilisierung. Das System ist für eine Leistung von 9 MW für die Frequenzregelung und 1 MW für Lastverschiebungsanwendungen ausgelegt. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit S4 Energy in diesem zweiten Versorgungsprojekt, in dem unsere beiden Speichertechnologien zu einer wertschöpfenden Lösung kombiniert werden, die die niederländische Netzstabilität unterstützt”, sagt Guido Guidi, Senior Vice President, Global Sales, Stationary Storage Solutions, Leclanché.

„S4 Energy und Leclanché haben eine solide Zusammenarbeit entwickelt, die zu verbesserten Lösungen und einer neuen Dynamik für den Markt führt. Wir freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit während des Betriebs der Projekte weiter auszubauen”, sagt Dominique Becker Hoff, Commercial Director bei S4 Energy.

22.12.2021 | Quelle: Leclanché | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH