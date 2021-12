Die Gesellschaft Hy.kiel soll eine regionale grüne Wasserstoff-Infrastruktur aufbauen. Eine erste Wasserstofftankstelle für PKW, Busse und LKW ist in Kiel-Moorsee geplant.

Das Kieler Tankstellenunternehmen Anton Willer, die SVG Straßenverkehrsgenossenschaft Schleswig-Holstein aus Neumünster, die Dr. Curt Heinrich Nachfolger GmbH, Professor Hans-Hinrich Sievers sowie der nordfriesische Energiewende-Spezialist GP Joule wollen ein regionales grünes Wasserstoff-System aufbauen. Dafür haben die Unternehmen die gemeinsame Gesellschaft Hy.kiel gegründet. Ab Sommer 2023 wird an einer neuen öffentlichen Tankstelle in Kiel-Moorsee grüner Wasserstoff für Busse und LKW sowie für PKW erhältlich sein.

Als erste Nutzer sind zunächst zwei Brennstoffzellen-Busse der Autokraft, die im Kreis Rendsburg-Eckernförde in den Einsatz gehen sollen, geplant. Betriebe aus Wellsee mit LKW-Güterverkehr haben ebenfalls erklärt, die Tankstelle nutzen zu wollen. Darüber hinaus werden auch im Fuhrpark der Gesellschafter der Hy.kiel sowie der Kieler Nachrichten Wasserstoff-Fahrzeuge angeschafft werden.

Die Brennstoffzellen-PKW, -LKW und die Wasserstoffbusse, die künftig im Linienverkehr eingesetzt werden, tanken ausschließlich grünen Wasserstoff und fahren somit emissionsfrei. Die Fahrzeuge sind deutlich leiser als solche mit Verbrennungsmotor, bei gleicher Reichweite und einer ähnlich kurzen Tankzeit. Somit verbessert ihr Einsatz nicht nur die Klimabilanz des öffentlichen Nahverkehrs, sondern sorgt auch für eine bessere Luft und mehr Ruhe in der Stadt.

Die Wasserstofftankstelle wird die erste dieser Art in der Landeshauptstadt sein, die Wasserstoff aus erneuerbaren Energien anbietet. Es ist die fünfte Tankstelle in Schleswig-Holstein und der Startschuss für den Einstieg in die emissionsfreie Mobilität für viele Anwender, gerade im Schwerlastverkehr in der KielRegion.

Grüner Wasserstoff in Kiel: Elektrolyseur mit 260 Tonnen Jahresproduktion

Der Elektrolyseur, der den grünen Wasserstoff aus erneuerbarem Strom produziert, wird ebenfalls an der Tankstelle in Kiel-Moorsee errichtet. Er wird anfangs eine Menge von bis zu 260 Tonnen grünem Wasserstoff jährlich erzeugen können. Das entspricht den täglichen Tankvorgängen von 15 LKW, 8 Bussen und 28 PKW. Damit kommt eine emissionsfreien Gesamtreichweite von bis zu 26.500 km pro Tag zusammen. Potenziell kann die am Elektrolyseur entstehende Abwärme in ein Fernwärmenetz eingespeist werden. Das steigert den Gesamtwirkungsgrad der Anlage erheblich.

„Ich freue mich für die Stadt, diesen wichtigen Schritt zu gehen und mit einer Wasserstofftankstelle mit dazugehöriger grüner Wasserstoff-Produktion in Kiel an den Start zu gehen“, sagt der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. „Somit legen wir einen erfolgreichen Grundstein als vom Bund geförderte HyExpert-Wasserstoffregion und stellen sicher, dass die KielRegion auf diesem wichtigen Zukunftsfeld ganz vorne mit dabei ist.”

23.12.2021 | Quelle: GP Joule | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH