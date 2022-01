SHC Solar Award: Solarthermie-Projekte für den Sozialen Wohnungsbau gesucht

Im Zuge der EuroSun-Konferenz in Kassel soll dieses Jahr wieder der SHC Solar Award verliehen werden. Die Nominierungsphase hat begonnen.

Der SHC Solar Award ist eine Auszeichnung des IEA Solar Heating and Cooling Programme (IEA SHC). Er soll Menschen auszeichnen, die die Rolle des Solaren Heizens und Kühlens im Markt voranbringen. In diesem Jahr steht beim SHC Solar Award der Einsatz der Solarthermie im Sozialen Wohnungsbau im Fokus.

IEA SHC ist ein internationales Kooperationsprogramm der Internationalen Energieagentur IEA. Es besteht bereits seit 1977. Der SHC Solar Award wurde 2003 zum ersten Mal verliehen. Seit 2012 gibt es zudem regelmäßige weltweite Konferenzen unter dem Dach des Solar World Congress bzw. der EuroSun. In den Jahren 2020 und 2021 fand diese allerdings nicht statt. Auch die Marktstudie Solar Heat Worldwide geht auf das Programm zurück.

Solarthermie-Preis für Einzelpersonen oder Organisationen

Nominiert werden können Personen oder Organisationen. Voraussetzung ist, dass sie in den letzten fünf Jahren erfolgreich daran gearbeitet haben, mit Hilfe von Solarthermie und/oder Tageslichtnutzung im Sozialen Wohnungsbau die Kosten für Heizen und Kühlen zu senken oder den Komfort zu erhöhen.

Die Nominierung kann durch eine gemeinnützige, kommunale, regionale, provinziellen/staatlichen oder nationale Einrichtung oder einer verbundenen Einrichtung (z.B. Bauträger, Architekt, Bauunternehmer) geschehen. Sie erfolgt über eine Online-Formular.

Kriterien sind:

– Effektive Senkung der Kosten und Umweltauswirkungen bei Aufrechterhaltung oder Erhöhung des Komforts in Sozialwohnungen.

– Messbare Einsparung von konventionellen Energien und CO2

– sichtbare Darstellung als Beispielprojekt, um zur Nachahmung anzuregen

Eine internationale Jury des IEA SHC Programmes wird die Nominierungen prüfen und den Gewinner auswählen. Die fünf Spitzenkandidat:innen werden auf der IEA SHC-Website gewürdigt. Bis Juli 2022 sollen alle Nominierten eine Nachricht erhalten.

Der Preis 2022 wird während der Konferenz EuroSun 2022 vom 26. bis 29. September in Kassel verliehen. Der/die Preisträger:in erhält eine kostenlose Konferenzanmeldung und ein Reisestipendium.

Zuletzt wurde der SHC Solar Award 2019 auf der IEA SHC Konferenz in Chile verliehen. Damals ging er an Kyotherm, ein Solar-Contracting-Unternehmen aus Frankreich. Als „Energy Service Company“ (ESCO) übernimmt Kyotherm die Investitionskosten und Risiken der Solarthermie-Anlage. Das macht Solarthermie für die Endnutzer:innen attraktiver und vom ersten Tag an profitabel.

04.01.2022 | Quelle: IEA SHC Programme | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH