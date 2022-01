Im vergangenen Jahr hat BYD in Europa erstmals mehr als eine Gigawattstunde (GWh) an Batteriekapazität abgesetzt. Das entspricht einer Verdoppelung gegenüber 2020. Auch in anderen Regionen der Welt steigt die Nachfrage.

BYD Co. Ltd, Hersteller wiederaufladbarer Batterie-Speicher, verzeichnete 2021 auf dem gesamten europäischen Markt ein starkes Wachstum. Die Spitzenposition nahm dabei Deutschland ein, gefolgt von Italien, Österreich und der Schweiz. Mehr als 100.000 PV-Speichersysteme, insbesondere der Hochvolt-Modelle Battery-Box Premium HVS/HVM für den Privathaushalt, hat der Hersteller an europäische Kunden ausgeliefert.

Neben dem Wachstum in Europa verzeichnete das Unternehmen auch ein starkes Geschäftsjahr in APAC, Afrika und Amerika. Installationen vom Polarkreis bis nach Zentralafrika bewiesen, dass die Battery-Box auch unter extremsten Bedingungen zuverlässig läuft. Nach Herstellerangaben ist nicht nur nicht nur für europäische Eigenheime geeignet. Vielmehr dient sie auch der nachhaltigen Implementierung von kritischer Energieinfrastruktur an abgelegenen Orten. Beispiele sind dafür sind Krankenhäuser, Schulen oder humanitäre Projekte. Mittlerweile sind weltweit laut Hersteller mehr als 200.000 Battery-Boxes installiert. Erneuerbare Energien mit dem richtigen Speichersystem stellen eine der zuverlässigsten Energieoptionen für On- und Off-Grid Anwendungen einschließlich Notstromversorgung und Energie-Backup dar.

Neuer Effizienzrekord für BYD Batterie-Speicher

Das modulare Battery-Box System bietet laut Hersteller eine hohe Zuverlässigkeit, Flexibilität und einfache Installation. Unabhängige Tests bestätigten, dass der BYD Batterie-Speicher zudem eines der effizientesten Systeme auf dem Markt ist. 2021 erzielte die BYD Battery-Box Premium in Kombination mit ebenso effizienten Wechselrichterlösungen von Partnern Spitzenplätze im jährlichen Ranking des System Performance Index (SPI) der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin. Die BYD Battery-Box wurde in beiden Systemkategorien von 5 kW und 10 kW mit der höchsten Klasse „A“ bewertet. Mit der neuen Battery-Box Premium konnte auch der Systemwirkungsgrad von 94,6 % für das 10-kW-Modell und 92,2 % für das 5-kW-Modell gegenüber den Ergebnissen aus dem Vorjahr nochmals gesteigert werden.

„Wie viele Hersteller, waren wir während der Pandemie mit Lieferengpässen und Transportunterbrechungen, einer hohen Preisschwankung und einer sehr schwer einschätzbaren Gesamtmarktlage konfrontiert. Da wir die kritischsten Systemkomponenten, inklusive der Batteriezellen, selbst produzieren und unseren Partnern ein komplettes System liefern, konnten wir die Herausforderungen jedoch meistern und eine hohe Lieferquote sichern. Damit war 2021 – trotz aller Schwierigkeiten – das bisher erfolgreichste Jahr für das Battery-Box-Team“, sagt Julia Chen, Global Director BYD Battery-Box.

10.1.2022 | Quelle: BYD | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH