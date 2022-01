Energy2market, EDF Trading und Green Energy 3000 haben einen langfristigen Vertrag zur Vermarktung von Strom und Flexibilität aus einer Anlagenkombination von Photovoltaik-Kraftwerk und Batteriespeicher abgeschlossen.

Der Vertrag der Unternehmen der EDF-Gruppe, EDF Trading und Energy2market (E2m) mit dem internationalen Projektentwickler Green Energy 3000 hat eine Laufzeit von 10 Jahren. Er regelt die Vermarktung von Strom und Flexibilität aus einer Anlagenkombination, die aus einem 5,1-MW-Photovoltaik-Solarpark und einem 1,7-MW-Batteriespeicher besteht. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) bestimmte dieses Projekt als eines von 16 bezuschlagten Geboten während ihrer zweiten Ausschreibungsrunde. Die BNetzA sieht eine feste Marktprämie für Technologiekombinationen für 20 Jahre vor, insbesondere für Solar- oder Windkraftanlagen mit Batteriespeichern.

Green Energy 3000 ist ein internationaler Projektentwickler für PV- und Windkraftanlagen mit Sitz in Leipzig. Das Projekt Großschirma I ist ihr erstes Projekt, das einen Photovoltaik-Solarpark und einen Batteriespeicher kombiniert. Zwei weitere Projekte werden im laufenden Jahr 2022 folgen. EDF Trading liefert den langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA) für den in der Freiflächen-Solaranlage erzeugten Strom. Die kurzfristige Vermarktung und Optimierung der Anlagenflexibilität an den Strommärkten wird von der E2m übernommen, die dafür die Anlagen in ihr virtuelles Kraftwerk integriert. Die E2m bietet Betreibern für die bereitgestellte Flexibilität eine feste Vergütung für die gesamte Vertragslaufzeit von 10 Jahren an (Flexibility Purchase Agreement).

Meilenstein für Anlagenkombination Photovoltaik mit Batteriespeicher

Das Projekt hat eine Finanzierungszusage der im Bereich PPA-basierter EE-Projektfinanzierung erfahrenen DAL (Deutsche Anlagen Leasing) erhalten. Dies zeige laut E2m, dass das Produkt in puncto langfristige Erlösstabilität überzeugt. Die Bauphase des Projekts hat bereits begonnen. Die Inbetriebnahme ist für das Frühjahr 2022 geplant. „Das unterzeichnete PPA mit EDF Trading und E2m für die Anlagenkombination Photovoltaik mit Batteriespeicher ist ein wichtiger Meilenstein. Dies öffnet die Tür zur Planung, Finanzierung, Umsetzung und für den Betrieb weiterer Kombiprojekte Solarenergie/Windenergie/Batteriespeicher“, sagt Green-Energy-3000-Geschäftsführer Andreas Renker.

„Wir bauen mit dieser skalierbaren Lösung unsere Position als führender Flexibilitätsvermarkter weiter aus und bringen das PV-Speicher-Projekt im großen Maßstab an die lukrativsten Energiemärkte mithilfe unseres virtuellen Kraftwerks. Wir machen es möglich, dass der Großspeicher zusammen mit dem Solarpark ein zentraler Baustein für die Energiemärkte von morgen ist“, so E2m-Geschäftsführer Raphael Hirtz.

11.1.2022 | Quelle: Energy2market | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH