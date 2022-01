Nach PPAs mit Photovoltaik- und Windkrafterzeugern hat der Stromhändler Next Kraftwerke nun auch ein PPA für Biogasanlagen abgeschlossen. Es handelt sich um eigene Biogasanlagen und Kunden-Anlagen von BioConstruct.

Der niedersächsische Anlagenbauer und Anlagenbetreiber BioConstruct hat mit dem Kölner Stromhandelshaus Next Kraftwerke ein Power Purchase Agreement (PPA) für die Vermarktung von 40.000 MWh Biogasstrom für das erste Quartal 2022 abgeschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung liefert BioConstruct die zugesagte Strommenge aus eigenen Biogasanlagen und aus Anlagen von Kunden. Insgesamt sind 86 Biogas-BHKW an dem PPA beteiligt.

Da das Preisniveau an den Strommärkten in einem kurzen Zeitfenster im Dezember 2021 sehr hoch lag, konnte Next Kraftwerke einen Preis deutlich oberhalb der EEG-Vergütung der beteiligten Biogasanlagen bieten. Diesen zahlt das Unternehmen nun an die Betreiber aus. Diesen Preis konnte man mittels Termingeschäften für das gesamte erste Quartal 2022 fixieren. Alle Anlagen, die an dem PPA beteiligt sind, verbleiben für die Vertragslaufzeit im Marktprämienmodell des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG).

Bisher umfangreichster PPA mit Biogasanlagen

„Uns hat die Flexibilität begeistert, mit der Next Kraftwerke auf unsere Anfrage zu einem möglichen PPA reagiert hat. Mit geeinten Kräften und einer soliden Vertrauensbasis kam es innerhalb von weniger als einem Tag von der Idee bis zum Vertragsabschluss“, sagt Henrik Borgmeyer, Geschäftsführer von BioConstruct. Jochen Schwill, Geschäftsführer von Next Kraftwerke, ergänzt: „Als einer der größten Stromhändler für erneuerbare Energien in Deutschland freuen wir uns sehr, dass nun nach PPAs mit Photovoltaik- und Windkrafterzeugern auch der bislang umfangreichste PPA mit Biogasanlagen in Deutschland abgeschlossen wurde. Auch in Zukunft werden wir natürlich den Markt genau beobachten. Und unsere interessierten Kunden über aktuelle Entwicklungen und Gelegenheiten zum Abschluss von PPAs informieren.“

Aufgrund des zwischenzeitlich wieder gesunkenen Börsenstrompreises sind weitere PPAs momentan eher für Anlagen wahrscheinlich, die mit fester Biomasse betrieben werden. Denn diese erhalten im Mittel eine niedrigere EEG-Vergütung.

12.1.2022 | Quelle: Next Kraftwerke | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH