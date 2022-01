Sonnen: THG-Prämie für Kunden mit E-Auto und SonnenFlat

Wer ein E-Auto fährt und den Stromvertrag SonnenFlat abgeschlossen hat, kann eine THG-Prämie von Sonnen eServices von bis zu 350 Euro erhalten.

Sonnen eServices bietet ihren Kund:innen ab sofort eine THG-Prämie an. Das Angebot gilt für alle Halter:innen von rein batteriebetriebenen Elektroautos, die den Stromvertrag SonnenFlat mit dem Anbieter geschlossen haben. Allein für das Jahr 2022 können Kund:innen so 300 Euro erhalten.

Wer bereits 2021 Stromkund:in bei Sonnen eServices und gleichzeitig Halter:in eines Elektroautos war, für den kann das Unternehmen auch rückwirkend die THG-Quote beantragen, so dass die Kund:in für beide Jahre insgesamt bis zu 350 Euro verdienen kann. Erhaltene Prämien werden von Sonnen eServices direkt an die Kund:innen ausgezahlt.

„Der Eigenverbrauch von Solarstrom und die Elektromobilität gehören zusammen. Wer sauberen Strom erzeugt, möchte ihn häufig auch gern zum Autofahren nutzten. Für viele unserer Kunden ist diese Kombination der Grund, um in eine saubere Energieversorgung zu investieren. Wir möchten ihnen gern die Möglichkeit geben, ihre THG-Quoten bei uns in eine Prämie umzuwandeln. Damit wird der Umstieg auf saubere Energie noch attraktiver“, sagt Oliver Koch, CEO von Sonnen.

THG-Prämie für Treibhausgasreduktion

Mit der THG-Quote profitieren Haushalte mit einem Elektroauto von einem politischen Instrument, mit dem der CO 2 -Ausstoß im Verkehr reduziert werden soll. Dabei erhält jedes Elektroauto pauschal einen Wert von 862 kg CO 2 /Jahr für das Jahr 2022 zugeschrieben. Dies ist der definierte Differenzwert zu einem gewöhnlichen Auto mit Verbrennungsmotor. Sonnen eServices bündelt die dafür ausgestellten Zertifikate. Somit kann das Unternehmen diese am Energiemarkt an Unternehmen verkaufen, welche diese Zertifikate benötigen, um ihre Treibhausgasziele zu erfüllen. Dadurch profitieren wiederum die Kund:innen von zusätzlichen Einnahmen für ihr Elektroauto.

Bei einem durchschnittlichen Strompreis in Deutschland von rund 32 Cent/kWh entspricht die Prämie von bis zu 350 Euro einem Wert von etwa 1.094 Kilowattstunden. Bei einem Verbrauch von 15 kWh/100 km wäre das also eine Fahrleistung von rund 7.300 Kilometern. Das ist etwas mehr als die Hälfte der durchschnittlichen Fahrleistung eines Pkw in Deutschland, die bei 13.300 km liegt.

14.1.2022 | Quelle: Sonnen GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH