Photovoltaik-Crowdfunding: Ecoligo expandiert nach Panama

Der auf die Crowdfinanzierung von Photovoltaik in Schwellen- und Entwicklungsländer spezialisierte Anbieter Ecoligo geht nach Panama. Erstes Projekt ist eine Freiflächenanlage für eine Eiswürfelfabrik.

Ecoligo setzt sein erstes Projekt in Panama um. Wie das Unternehmen mitteilte, geht es dabei um den Bau einer Freiflächenanlage in der Region Los Guichiches. Sie soll somit den Eiswürfelhersteller Hielo Cristal mit 704 kWp Solarstrom versorgen. Investor:innen mit Interesse an nachhaltigen Anlagemöglichkeiten können sich ferner an der Finanzierung der ersten Teilanlage mit einer Leistung von 107 kWP beteiligen. Der Mindestbetrag liege bei 100 Euro, und die Zinsen betragen 5,3 Prozent bei einer Laufzeit von 8 Jahren. Das Projekt hat zudem ein Finanzierungsvolumen von 98.000 Euro.

Nach derzeit 26 Projekten in Chile und dem Nachbarland Costa Rica ist Panama das dritte Land in Lateinamerika, in dem ecoligo Solarstrom-Projekte umsetzt. Der erwartete Stromertrag der Freiflächenanlage beträgt 162,3 MWh/Jahr. Basierend auf den historischen Verbrauchszahlen kann Hielo Cristal somit durchschnittlich rund 85,3 Tonnen CO2 im Jahr einsparen. Das Projekt ist ferner die erste Phase eines größeren Solarprojektes für Hielo Cristal mit einer voraussichtlichen Gesamtkapazität von 704 kWp.

Vorhaben mit 41,7 MW international unterzeichnet

Wie Ecoligo erklärte, können Unternehmen in Panama durch die Nutzung von autark produziertem Solarstrom bis zu 30 Prozent der Stromkosten einsparen. Ecoligo betreut das Projekt von seinem Büro in San José, Costa Rica aus. Partner des Projektes ist das panamaische Unternehmen Solar Power Pat. Dieses habe bislang über 300 Solarstrom-Projekte für Industrie-, Gewerbe- und Privatkunden umgesetzt.

Auch über dieses erste Projekt in Panama hinaus plant ecoligo, seine Präsenz in dem mittelamerikanischen Land auszubauen. Weitere Projekte in Panama, die zusammen über eine Gesamtkapazität von knapp 1 MWp verfügen, seien bereits unterzeichnet.

Bislang hat das Unternehmen 58 Projekte mit einer Gesamtleistung von 19,2 MW vollständig installiert und in Betrieb genommen. Kunden sind mehr als 41 Unternehmen und NGOs. Weitere 71 Projekte mit einer Kapazität von 41,7 MW seien zudem bereits kontraktiert.

17.1.2022 | Quelle: Ecoligo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH