Axpo unterzeichnet PPA für 300 MW Photovoltaik in Polen

Die Schweizer Axpo hat in Polen mit der R.Power Group einen Stromabnahmevertrag über 300 Megawatt (MW) Photovoltaik geschlossen. Die Anlagen sind zwischen 0,3 und 30 MW stark.

Die Schweizer Axpo hat in Polen einen Abnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) für Strom aus Solaranlagen unterzeichnet. Wier das Unternehmen mitteilte, werde die Tochtergesellschaft aus Warschau den Strom vermarkten. Er stamme aus Photovoltaikanlagen des Projektentwicklers R.Power Group.

Die Vereinbarung umfasst ferner ein Portfolio von im Bau befindlichen Solaranlagen in Polen mit einer installierten Leistung von rund 300 Megawatt (MW). Die einzelnen Anlagen verfügen über eine projektierte Leistung zwischen 0,3 MW bis 30 MW. Sie sollen ferner bis Mitte 2023 schrittweise in Betrieb gehen. Für Betrieb, Wartung und Instandhaltung der Anlagen ist Nomad Electric Services zuständig.

Im Rahmen des Vertrages zwischen Axpo Polska und R.Power Group haben die Partner eine spezielle Geschäftsstruktur geschaffen, um die Rentabilität des gesamten Projektportfolios zu gewährleisten. Axpo Polska wird zwischen 2022 und 2026 die gesamte Stromproduktion der Anlagen abnehmen und für den Ausgleich des Projektportfolios verantwortlich sein. Zudem bekommt R.Power Group via Axpo Zugang zu Preisabsicherungsinstrumenten, was die Bankfähigkeit der Projekte sicherstellt. Mit diesem PPA stärkt Axpo ihre Rolle als eine der führenden Abnehmerinnen von Energie aus erneuerbaren Quellen in Polen . Bislang war Axpo Polska vor allem in der Vermarktung von Windenergie tätig, wobei das Abnahmeportfolio fast 1,5 GW an installierter Leistung umfasst.

PPA hilft Bankfähigkeit neuer PV-Projekte

„Der zwischen Axpo und R.Power Group unterzeichnete Vertrag ist eines der grössten Solar-PPAs, die je auf dem polnischen Energiemarkt abgeschlossen wurden.” Das sagte Paweł Wierzbicki, Head Origination bei Axpo Polska. “Dieses PPA unterstreicht, dass Axpo in Polen auch bei der Vermarktung von Solarstrom eine führende Position einnehmen möchte. Wir werden bei weiteren Solarprojekten mit R.Power Group zusammenarbeiten, um die Energiewende in Polen zu beschleunigen.“

„Wir schätzen die Flexibilität und das proaktive Vorgehen von Axpo. Der Aufbau starker Beziehungen zu zuverlässigen Stromabnehmern mit internationaler Präsenz wie Axpo hat für uns Priorität. So können wir im Zuge des Ausbaus unseres Solar-Portfolios in Europa unsere Geschäftsaktivitäten vorantreiben“. Das sagt Tomasz Sęk, Geschäftsleitungsmitglied bei R.Power Group. Zugleich lasse sich über das PPA die Kommerzialisierung und Bankfähigkeit neuer PV-Projekte sowohl in Polen als auch im Ausland sicherstellen.

Axpo ist ferner auf dem polnischen Markt seit 20 Jahren präsent. Die Kunden von Axpo Polska profitierten dabei von massgeschneiderten Stromabnahmeverträgen und anderen Strom- und Gasversorgungslösungen, die auf strukturierten, langfristigen Verträgen basieren.

19.1.2022 | Quelle: Axpo | Solarserver © Solarthemen Media GmbH