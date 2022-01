Die Hochschule Kaiserslautern wirbt im Netzwerk #StudyGreenEnergy für Studiengänge zum Thema erneuerbare Energien.

Ein technisches Studium vermittelt die technischen Hintergründe von regenerativen Energien wie Wasserkraft, Wind– und Sonnenenergie. Mit dieser Grundlage kann man im Beruf einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das Netzwerk #StudyGreenEnergy will Interessierte für die verschiedenen Studiengänge zum Thema erneuerbare Energien begeistern Auch die Hochschule Kaiserslautern beteiliegt sich an dem Netzwerk. Bei einem digitalen Infotag am 27. Januar stellt das Team seine Arbeit vor.

„Für die Gestaltung der Energiewende, also unserer Zukunft, werden dringend Ingenieurinnen und Ingenieure mit dem Schwerpunkt erneuerbare Energien gesucht“, sagt Matthias Hampel. Er lehrt nachhaltige Energiesysteme und Physik am Fachbereich angewandte Ingenieurwissenschaften der Hochschule Kaiserslautern. Er ist Leiter des Studiengangs Energie-Ingenieurwesen. „Außerdem sind die Jobs, in denen sie arbeiten werden, zukunftsfähig und gut bezahlt.“ Das Netzwerk informiert bei seinem ersten Infotag über Studienangebote in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Referent:innen geben Tipps zu den Voraussetzungen für ein Studium. Zudem erhalten die Interessierten Ausblicke auf vielfältige Karrieremöglichkeiten als Ingenieur:in mit dem Schwerpunkt Umwelt- und Klimaschutz.

Volker Quaschning Referent für #StudyGreenEnergy

Beim Infotag wird unter anderem Volker Quaschning einen Vortrag zum Klimawandel und den heutigen Aufgaben für Ingenieur:innen halten. „Wir freuen uns sehr, mit Volker Quaschning einen hochkarätigen Referenten für die erste Veranstaltung von #StudyGreenEnergy gewonnen zu haben“, so Hampel. Quaschning ist Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und hat mehrfach zum Thema publiziert.

Im Anschluss an Quaschnings Vortrag geben Alumni Einblicke in ihre Erfahrungen an den Hochschulen. In digitalen Meetings können die Teilnehmenden außerdem mit den verschiedenen Hochschulen direkt in Kontakt treten und sich über das Angebot dort erkundigen. „Die Hochschulen im deutschsprachigen Raum sind hervorragend aufgestellt. Sie betreiben Spitzenforschung in Bereichen wie Erneuerbare Energien, Wasserstoff- und Speichertechnologien, innovativem Energiemanagement und Energieeffizienz“, sagt Klaus Vajen. Der Hochschullehrer von der Universität Kassel ist Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (DGS). „So fließen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse auch unmittelbar in die Lehrveranstaltungen ein.“

Die Veranstaltung von #StudyGreenEnergy am 27. Januar startet um 16 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt unter www.studygreenenergy.eu online. Hier findet sich auch der Zugangslink zum Livestream. Im Anschluss um 16:30 Uhr geht es lokal unter diesem Link weiter mit Informationen zu entsprechenden Studienmöglichkeiten an der Hochschule Kaiserslautern.

Jobangebote im Bereich erneuerbare Energien sind unter diesem Link zu finden.

25.1.2022 | Quelle: Hochschule Kaiserslautern | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH