Deutschland hat höchste Photovoltaik-Leistung pro Kopf in Europa

Deutschland hat laut dem „Green Living Index“ der Wohnungsplattform „Wunderflats“ die höchste Pro-Kopf-Einspeisung von Photovoltaik-Strom in Europa.

Pro Kopf würde rechnerisch eine Photovoltaik-Leistung von 590 Watt ins Netz gespeist. Selbst sonnenreiche Länder fielen dahinter zurück. Auf dem zweiten Platz folgen die Niederlande (401 W), Belgien (396 W), Italien (346 W), Malta (305 W), Griechenland (261 W), Luxemburg (229 W), das Vereinigte Königreich (204 W), Tschechien (197 W) und Spanien (197 W). Der Durchschnitt in Europa liegt laut dem Index bei 168 Watt pro Kopf.

In der Analyse sind private und kommerzielle Anlagen in Summe betrachtet. „Pro Kopf“ ist also eine rein rechnerische Größe, die stark von Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen geprägt sein dürfte. Interessant ist auch, dass bereits im Jahr 2015 das „SolarSuperState“-Ranking die Photovoltaik-Leistung in Deutschland mit 500 Watt pro Kopf bezifferte.

Der Green Living Index betont auch, das der Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch mit 17 Prozent „nachhaltiger Quellen“ im Europavergleich nicht allzu üppig ausfällt. Die Spitzenposition halte hierbei Schweden (56 Prozent), gefolgt von Österreich (34 Prozent) und Rumänien (24 Prozent). Deutschland liege jedenfalls auf gleicher Höhe mit Frankreich (ebenfalls 17 Prozent) und knapp vor Polen (12 Prozent) und Großbritannien (12 Prozent). Was mit „nachhaltigen Quellen“ gemeint ist, verrät allerdings weder die Pressemitteilung noch der Report auf der Download-Seite. Zudem nutzt der Report die Begriffe Großbritannien und Vereinigtes Königreich synonym. Ob Nordirland nun mitgezählt ist oder nicht, kann man also nur spekulieren.

Bezogen auf das Heizen würden in Deutschland lediglich 15 Prozent der Energie aus „nachhaltigen Quellen“ stammen. In Schweden seien es 66 Prozent, in Finnland 43 Prozent und in Lettland 41 Prozent.

Deutschland liegt bei der Recyclingquote vorn

Bei den Solar-Daten stützt sich der Report auf das Photovoltaic Barometer des EurObserv’ER (2020), die Infos zur Nutzung erneuerbarer Energien und zum Heizen stammen von Eurostat.

Wunderflat ist eine Vermittlungsplattform für möbliertes Wohnen auf Zeit. Mit der Analyse wolle man zeigen, wie nachhaltig man in Europa wohnt. Ausgewertet wurden unter anderem die Verbreitung sogenannter Nearly-Zero-Emission Buildings oder Passivhäuser, die Nutzung erneuerbarer Energien beim Heizen oder Kühlen, Recyclingquoten, Wohnformen, Haushaltsgrößen und Umfragewerte zum Klimaschutz.

Im Gesamtranking landete Deutschland auf dem dritten Platz nach Portugal und Schweden. Besonders weit vorn liegt Deutschland beim Recycling-Anteil, den die Studie mit 67 Prozent beziffert. Zum Recycling merkt Wunderflats zudem in dem Report an, dass durch möbliertes Wohnen Möbel länger genutzt würden, was dem Sharing-Gedanken entspreche.

Jan Hase, CEO von Wunderflats, sagt: “Unsere Ergebnisse zeigen, dass selbst die grünsten Länder im Bereich Wohnen noch Aufholbedarf haben, um das große EU-Ziel zu erreichen: Klimaneutralität bis 2050.“

Wunderflats ist nach eigenen Angaben Marktführer für möbliertes Wohnen auf Zeit in Deutschland. Das 2015 gegründete Berliner Unternehmen zählt über 100 Mitarbeiter:innen. Wunderflats helfe mit seiner Plattform Menschen, dort zu leben und zu arbeiten wo sie möchten. Zu diesem Ziel haben viele Menschen in Metropolen allerdings eine andere Einschätzung. Sozialorganisationen kritisieren regelmäßig möblierte Vermietung auf Zeit, da sie den Wohnraum vor allem in Städten verteuere und es ermögliche, Mietpreisbremsen zu umgehen. So sei es immer weniger Menschen möglich, dort zu leben, wo sie wollen.

31.1.2022 | Quelle: Wunderflats| solarserver.de © Solarthemen Media GmbH