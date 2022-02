Eisspeicher und Wärmepumpen als Option für Wärmewende in Gebäuden

Mit Wärmepumpen betriebene Eisspeicher können eine nachhaltige Lösung für den Wärme- und Kältebedarf von Gebäuden sein. Darüber informiert die Messe Erfurt.

Eisspeicher und Wärmepumpen können eine interessante Möglichkeit zur Wärme- und Kältespeicherung von Gebäuden darstellen. Darauf verweist die Messe Erfurt, die Veranstaltungen zu der Technologie anbietet. Dazu zählen die Erfurter Energiespeichertage.

Es sei wichtig, die rechtlichen Vorgaben zur Wärmewende in Gebäuden auch sozialverträglich zu gestalten. Das gehe nur mit effizienten Speichertechnologien, die Wärme aufnehmen und im Idealfall im Sommer auch die Gebäude kühlen können. Denn der Kühlbedarf wird angesichts des Klimawandels in Zukunft deutlich ansteigen. Energiehungrige Kompressionskälteanlagen, bisher der Standard, seien dafür nicht nachhaltig.

Eine mögliche Lösung sind Eisspeicher. Die Technik besteche durch einen simplen Gedanken: Entzieht man Wasser Wärme, kristallisiert es zu Eis. Dabei wird noch einmal zusätzliche Wärme frei, und zwar bei einem 300 Kubikmeter fassenden Becken etwa die gleiche Energiemenge wie von 3.000 Litern Heizöl. Die Eisspeicher bestehen aus einem unterirdisch vergrabenen Betonbehälter. Über Sonden entziehen Wärmepumpen dem Wasser die Wärme, sodass es zu einem hohen Prozentsatz, aber nicht vollständig, vereist. Das reicht vollkommen aus für die Heiz- und die Trinkwasserwärme in einem gut gedämmten Gebäude. Im Sommer hingegen führt die Wärmepumpe die Wärme aus dem Gebäude in den Eisspeicher, sodass dieser langsam wieder auftaut und gleichzeitig das Gebäude gekühlt wird.

Gerade die Immobilienwirtschaft ist auf der Suche nach solchen effizienten Lösungen für die Wärme- und Kälteversorgung. Denn nur so kann sie die ehrgeizigen Ziele im Wärmemarkt – 55 Prozent CO 2 -Reduktion bis 2030 und Klimaneutralität bis 2045 – schaffen. Schon ab 2025 soll bei Neubauten ein erhöhter Standard, der des Effizienzhauses 40 gelten. Und die Wärmeenergie muss dann zu 65 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammen. So will es die neue Bundesregierung. Eisspeicher sind eine Möglichkeit, mit der man diese Ziele erreichen kann.

15.2.2022 | Quelle: Messe Erfurt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH