Ampyr Solar erhält Finanzierung für 2 GW-PV-Plan

Um bis 2025 mehr als 2 Gigawatt (GW) Photovoltaik ans Netz zu bringen, hat Ampyr Solar Kapital in Höhe eine 400 Millionen Euro einwerben können. Kapitalgeber ist die Investmentgesellschaft CarVal.

Das Photovoltaik-Unternehmen Ampyr Solar Europe (ASE) hat eine Finanzierung eingeworben, mit der es sein Plan umsetzen will, bis 2025 2 GW PV zu schaffen. Wie das Unternehmen mitteilte, erhält es dazu eine 400-Millionen-Euro-Fazilität von CarVal Investors. Ampyr Solar ist ein Gemeinschaftsunternehmen von AGP Sustainable Real Assets, Hartree Partners und der niederländisch-deutschen NaGa Solar. Ziel ist unter anderem, die Photovoltaik im Zuge von Stromabnahmeverträgen (PPA) zu vermarkten.

Andrew Gould, Vorstandsvorsitzender von ASE sagt: „Wir sind sehr stolz, ein Jahr nach der Gründung von ASE diesen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben. Unser Ziel ist es, eines der führenden europäischen Photovoltaik-IPPs (Independent Power Producer) zu werden. Mit der Unterstützung von CarVal als Kapitalpartner sind wir auf gutem Wege, unsere wachsende Pipeline in einen Bestand von großräumigen Solaranlagen umzusetzen.“

CarVal hat eine erste Tranche von 250 Millionen (Mio.) Euro sowie eine zusätzliche Tranche von 150 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Diese Fazilität wird in erster Linie die Baukosten von Solaranlagen abdecken, sowie einen Teil des Entwicklungskapitals und der Betriebskosten bereitstellen. Der Schwerpunkt liegt zunächst auf Standorten in Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien. Der Kredit lasse sich aber auch auf andere europäische Länder sowie die Finanzierung von Energiespeicherprojekten erweitern.

Eines der größten PV-Portfolien in Nordwesteuropa

ASE geht davon aus, dass der Baubeginn an den ersten Projekte im zweiten Quartal erfolgen wird. Noch vor Ende des Jahres könnten diese Anlagen in Betrieb genommen werden. Das Unternehmen erwartet ferner, dass das umgesetzte Portfolio ab 2025 zu den größten in Nordwesteuropa gehören wird. Das mittelfristige Ziel sind dabei 5 GW PV-Leistung.

Aravinda Perera, Geschäftsführer von NaGa Solar Deutschland sagt: „Für NaGa Solar ist diese Kooperation mit CarVal ein bemerkenswerter konkreter Schritt hin zu einer noch stärkeren Position auf dem deutschen und niederländischen Solarmarkt. Sie ermöglicht es, uns stärker auf jede Phase der Wertschöpfungskette von der Flächenanalyse bis hin zu den PPAs zu konzentrieren, und so unsere Position auf dem Markt zu stärken und Beziehungen zu allen wichtigen Interessengruppen, wie Gemeinden und Verwaltungen, aufzubauen.“

18.2.2022 | Quelle: Ampyr Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH