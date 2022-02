Neue Geschäftsführung bei Valentin Software

Nicola Rosenkranz hat die Position der Geschäftsführerin bei der Valentin Software GmbH übernommen. Sie löst damit Steffen Lindemann ab, der zum 31.03.2022 das Unternehmen verlässt.

Valentin Software ist Anbieter der in der Solarbranche weit verbreiteten Planungsprogramme PV*Sol, T*Sol und GeoT*Sol. Die zukünftige Geschäftsführung der Valentin Software, Nicola Rosenkranz, war mehr als 20 Jahre in internationalen Business Development Funktionen tätig. Davon arbeitete sie elf Jahre in der Erneuerbaren Energie Branche mit Schwerpunkt Photovoltaik. Sie sei eine erfahrene Programm- und Projektmanagerin mit einer ganzheitlichen Themenbandbreite, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Rosenkranz sowohl klassische als auch agile Managementmethoden mit zu Valentin Software. „Frau Rosenkranz ist eine hervorragende Wahl, um Valentin Software auch in Zukunft weiter voranzubringen“ sagt der Firmengründer und Hauptgesellschafter Gerhard Valentin. „Ich freue mich sehr auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Steffen Lindemann war 16 Jahre bei Valentin Software tätig, davon 7 Jahren in der Geschäftsführung. Nun habe er sich entschlossen, das Unternehmen zu verlassen um einen neuen Weg einzuschlagen. Unter seiner Führung sei Valentin Software in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen und damit heute bestens aufgestellt. „Ich möchte mich neuen Herausforderungen in der Solarbranche stellen und bin überzeugt davon, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für mich gekommen ist“, sagt Lindemann. „Valentin Software wird weiter stabil den Weg der regenerativen Energien in die Zukunft begleiten.“

Gerhard Valentin lobte Lindemanns Leitungen für das Untenrehmen. „Die Leistungen von Herrn Lindemann verdienen meine vollste Anerkennung und meinen großen Dank“, sagte er.

Valentin Software ist seit mehr als 30 Jahren als Anbieter von Planungs- und Simulationssoftware im Markt der regenerativen Energien aktiv. Zum Portfolio gehören Softwareprodukte zur Simulation, Auslegung, Prognose und Wirtschaftlichkeitsberechnung von Photovoltaik-, Solarthermie- und Wärmepumpenanlagen. Damit ist Valentin Software einer der führenden Anbieter in der Branche. Mit dem Wärmepumpen-Programm GeoT*Sol sind auch GEG-Nachweise möglich.

24.2.2022 | Quelle: Valentin Software | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH