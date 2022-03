Manz wirbt Auftrag für Produktion von Industriebatterien ein

Der Maschinenbauer Manz AG hat einen weiteren Auftrag zur Lieferung von Ausrüstung für die Produktion von Industriebatterien erhalten. Der Auftragswert liegt im niedrigen zweistelligen Millionenbereich.

Der Maschinenbauer Manz AG berichtet über einen Auftrag zur Lieferung von Ausrüstung für die Produktion von Industriebatterien. Es geht dabei um Lithium-Ionen-Batteriesysteme und einen Vertrag über vier Linien zur Montage von Batteriemodulen aus prismatischen Zellen. Kunde sei ein führendes Unternehmen in der Produktion von Industriebatterien und Energiespeichersystemen. Die auf den Linien produzierten Module sollen im Nutzfahrzeugbereich und zur stationären Energiespeicherung zum Einsatz kommen.

Das Auftragsvolumen liegt ferner im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro Bereich. Er wird zu gleichen Teilen in den Geschäftsjahren 2022 und 2023 umsatz- und ertragswirksam.

Bereits in anderen Kundenprojekten konnte Manz durch Simultaneous Engineering den gesamten Fertigungsprozess von Batteriemodulen mit kundenspezifisch angepasster Anlagentechnologie abbilden. Zum Einsatz kommt auch in diesem Projekt das modulare Battery Laser System BLS 500, mit dem sich Li-Ion-Batteriezellen zu Modulen mit hoher Festigkeit verschweißen lassen.

Martin Drasch, CEO der Manz AG, kommentiert: „Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung und Innovationskraft in den Bereichen Hightech-Maschinenbau und Batterieproduktionslösungen hat sich Manz in der Branche als Experte etabliert. Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach unseren modularen und innovativen Fertigungssystemen. Unsere Kunden schätzen insbesondere, dass wir sie umfassend beraten können und für alle Prozesse und Produktionsstufen die passende Lösung anbieten. So realisieren wir deutliche Effizienzsteigerung für unsere Kunden. Wir sehen uns daher ausgezeichnet positioniert, um von der weltweiten enormen Nachfrage nach Batteriesystemen auch in Zukunft deutlich profitieren zu können.“

3.3.2022 | Quelle: Manz AG | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH