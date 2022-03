Enernovum und CCE planen 16 MW Park auf Sizilien

Enernovum und Clean Capital Energy (CCE) haben für ein PV-Kraftwerk mit 15,7 Megawatt (MW) Leistung die finale Baugenehmigung erhalten. Das Projekt ist bereits an einen Investor verkauft.

Das italienische Joint Venture von Enernovum und Clean Capital Energy (CCE) plant auf Sizilien ein Photovoltaik-Kraftwerk mit 15,7 Megawatt (MW) Leistung. Das Vorhaben habe nun die finale Baugenehmigung erhalten, teilten die Unternehmen mit. Es handele sich dabei zugleich um das größte PV-Projekt einer Industriefläche auf Sizilien. Der produzierte Strom werde ferner in das sizilianische Stromnetz eingespeist. Enernovum und CCE haben die Projektrechte in Sizilien zudem bereits an einen internationalen Investor verkauft.

Dank der hohen Sonneneinstrahlung rechnen die Unternehmen ferner mit einer Stromproduktion von rund 31.000 Megawattstunden (MWh) pro Jahr. Sizilien ist bei Kraftwerksentwicklern begehrt. Auch die Essener Steag plant auf der Mittelmeerinsel Photovoltaik-Projekte.

„Trotz bürokratischer Hürden konnten wir dank sehr guter Vorbereitung ein reibungsloses und dadurch vergleichsweise schnelles Genehmigungs- verfahren für die größte Freifläche einer Industriefläche auf Sizilien durchführen. Damit konnten wir mit einem unserer ersten Projekte in Sizilien einen großen Erfolg erzielen,“ freut sich der Geschäftsführer des Joint Ventures Sandro Esposito.

Ausgehend vom Kerngeschäft der Freiflächenentwicklung, errichtet die Gruppe in ganz Italien PV-Anlagen für die kürzlich gegründete gemeinsame CCE Holding. Alternativ kaufe das Unternehmen die Projektrechte wie in diesem Fall. Der Käufer des Kraftwerks werde in Kürze mit den Ausschreibungen zum Bau der Anlage beginnen.

4.3.2022 | Quelle: Enernovum | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH