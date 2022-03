Das deutsche PV-Unternehmen Enen Endless Energy GmbH führt zum ersten Mal zusammen mit Econeers ein Crowdinvesting durch. Ziel ist die Realisierung neuer Photovoltaik-Aufdachanlagen.

Im Zuge des Crowdinvestings setzt die Enen Endless Energy auf eine Plattform, die Unternehmen in den Bereichen nachhaltige Energieerzeugung und Green Economy unterstützt. Ziel des Crowdinvestings ist die Realisierung neuer Photovoltaik-Aufdachanlagen. Die Kampagne startet am 8. März 2022 um 12 Uhr. Sie bietet die Möglichkeit, in nachhaltige Photovoltaik-Aufdachprojekte der Enen Gruppe zu investieren.

Seit 2002 sind erneuerbare Energien für Enen Endless Energy das einzige Kerngeschäft. Seit bereits 14 Jahren beschäftigt sich das Unternehmen ausschließlich mit dem Thema Photovoltaik. Mit dieser Spezialisierung trifft man eigenen Angaben zufolge auf ein großes Interesse bei vielen Anlegern. Denn europaweit hat das Unternehmen bereits Projekte mit mehr als 750 MW Photovoltaik-Leistung umgesetzt. 45 Projekte hat man im Auftrag für Dritte durchgeführt.

Das geplante Crowdinvesting soll das notwendige Eigenkapital für den Bau und Betrieb von elf baureifen Photovoltaik-Aufdachanlagen mit einer Gesamtleistung von ca. 9,3 MW bereitstellen. Um dies zu ermöglichen, kooperiert Enen das erste Mal mit Econeers. Denn diese Crowdinvesting-Plattform bietet Nutzern die Möglichkeit, mit ihrem Kapital den Ausbau erneuerbarer Energien zu unterstützen.

„Wir haben uns für die gemeinsame Kampagne mit Econeers entschieden, da sich unsere Interessen in Bezug auf nachhaltige Energieerzeugung decken“, sagt Jürgen Mäurer, Geschäftsführender Gesellschafter der Enen Endless Energy GmbH. „Mit diesem neuen Crowdinvesting können wir unser Portfolio an Photovoltaik-Aufdachanlagen weiter ausbauen. Und einen weiteren Beitrag in Richtung Umbau der Energiewirtschaft hin zu mehr erneuerbaren Energien leisten. Gerade in Zeiten, in denen Nachhaltigkeit ein so wichtiger Punkt ist, hoffen wir, mit diesem Projekt einen großen Anreiz für Anleger schaffen zu können.“

Die Photovoltaik-Crowdinvesting-Kampagne auf Econeers ist unter diesem Link zu finden.

Im vergangenen Jahr hatte Enen eine Crowdinvesting-Kampagne für Photovoltaik-Freiflächen-Projekte auf Wiwin gestartet.

