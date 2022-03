In der Ausschreibungsrunde für Windenergieanlagen an Land am 1. Februar hat die Bundesnetzagentur ausreichend Gebote für die ausgeschriebenen 1,3 MW Leistung erhalten. Der mengengewichtete, durchschnittliche Zuschlagswert liegt bei 5,76 Cent pro Kilowattstunde.

Die Bundesnetzagentur hat heute die erfolgreichen Gebote der technologiespezifischen Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land zum Gebotstermin 1. Februar 2022 bekanntgegeben.

Die Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land zum Gebotstermin 1. Februar war knapp überzeichnet. Dies ist die zweite Überzeichnung in Folge bei Ausschreibungen für die Windenergie an Land. Das Ausschreibungsvolumen war wie in der vorherigen Runde nicht zuvor durch die Bundesnetzagentur gekürzt worden, da eine Unterzeichnung anhand der vorliegenden Informationen nicht drohte.

Bei einer ausgeschriebenen Menge von 1.328 MW haben Bieter 147 Gebote mit einem Volumen von 1.356 MW eingereicht. 141 Gebote mit einem Umfang von 1.332 MW konnte die Bundesnetzagentur bezuschlagen. Die Gebotswerte der bezuschlagten Gebote reichen von 4,77 ct/kWh bis 5,88 ct/kWh.

Der mengengewichtete, durchschnittliche Zuschlagswert liegt bei 5,76 ct/kWh. Der Wert liegt damit leicht unter dem der Vorrunde. Dies dürfte nach Einschätzung der Bundesnetzagentur damit zusammenhängen, dass seit dieser Runde ein im Vergleich zum Jahr 2021 herabgesenkter Höchstpreis von 5,88 ct/kWh Anwendung findet.

Regional betrachtet entfielen die größten Zuschlags-Volumina auf Gebote für Standorte in Niedersachsen (326 MW, 25 Zuschläge), Nordrhein-Westfalen (275 MW, 30 Zuschläge) und Schleswig-Holstein (259 MW, 27 Zuschläge). Die Bundesnetzagentur schloss sechs Gebote wegen Formfehlern vom Verfahren aus.

Weitere Verfahrensschritte: Weitere Informationen zu den Verfahren finden sich auf der Internetseite der Bundesnetzagentur unter diesem Link. Die Veröffentlichungen der aktualisierten Gebotsrundenstatistiken will die Bundesnetzagentur in Kürze vornehmen. Die nächste Ausschreibungsrunde für Windenergie an Land findet am 1. Mai 2022 statt.

10.3.2022 | Quelle: Bundesnetzagentur | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH