Der Photovoltaik-Großhändler Memodo veranstaltet die Eventreihe Memodo E-Mobility Days für Installateure und bringt Neuigkeiten aus der Branche, Produktvorstellungen und Elektromobilitätswissen auf einer Veranstaltung zusammen.

Mit dabei sind die Ladestationen-Hersteller SMA, Mennekes, ABL, SolarEdge, Fronius, Keba, EnerCharge und der Anbieter für Carportlösungen SL Rack. Die Memodo E-Mobility Days finden live in neun Städten statt und beginnen am 05.04.2022 in Köln. Das Finale steigt am 03.05.2022 in Böblingen. Kostenlos teilnehmen können Installateure.

„Mit unseren E-Mobility Days bringen wir die PV-Branche zusammen und halten unsere Kunden in Sachen Ladestationen und Elektromobilität auf dem Laufenden“, erklärt Daniel Schmitt, Gründer und Geschäftsführer von Memodo. „Viele unserer Hersteller-Partner haben ihre neusten Produkte im Gepäck und präsentieren diese live und in Farbe. Für unsere Kunden sind unsere Events auch eine gute Gelegenheit, brennende Fragen zu stellen und sich mit uns und unseren Herstellern auszutauschen.“

Zukunft der Elektromobilität

Der Tag beginnt mit einer Präsentation der Memodo-Produktexperten zum Status quo des Marktes und der Zukunft der Elektromobilität. Es geht dabei um PV-Überschussladen, die Sektorenkopplung und Technologien für Ladevorgänge in Rekordzeit.

Es folgen Keba, ABL und Mennekes mit Präsentationen rundum ihre Produkte, Anwendungsfälle und Themen aus der Praxis. Neben ihren neusten Produkten zeigen SMA, SolarEdge sowie Fronius, wie Installateure die Wallboxen ideal in das PV-Gesamtsystem integrieren können. Der österreichische Hersteller EnerCharge fokussiert sich auf DC-Ladestationen, die optional sogar ein eingebundenes Bezahlterminal bieten. Bei SL Rack geht es um Carportlösungen, an die Eigentümer auch eine Wallbox hängen können. Anschließend beginnt die Produktausstellung der Hersteller und die Zeit für Fragen und Gespräche. Der Tag klingt mit einem Gewinnspiel und in entspannter Atmosphäre aus.

Die Termine der Memodo E-Mobility Days 2022

Köln, 05.04.2022

Hannover, 07.04.2022

München, 12.04.2022

Hirschaid, 14.04.2022

Leipzig, 19.04.2022

Berlin, 21.04.2022

Wien, 26.04.2022

Lenzing, 28.04.2022

Böblingen, 03.05.2022

24.3.2022 | Quelle: Memodo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH