Edison Power hat seine Umsätze, die Stromproduktion und die Projekt-Pipeline ausgebaut. Eine Aktienkapitalerhöhung um bis zu 150 Millionen Schweizer Franken ist geplant.

Der Schweizer Solarstromanbieter Edisun Power hat seinen Jahresbericht 2021 vorgelegt. Der Gesamtumsatz der Gruppe erhöhte sich um 38,8 % auf CHF 17,16 Millionen Schweizer Franken (2020: 12,37 Millionen Schweizer Franken). Der Produktionsstart im neuen Markt Portugal mit der Photovoltaik-Großanlage Mogadouro (49 MW, Netzanschluss 30.12.2020) sowie die guten Wetterbedingungen in Südeuropa verhalfen zu diesem Rekordumsatz. Insgesamt resultierte mit 120.254 MWh eine um 152,8 % höhere Stromproduktion als 2020. Dieser Volumeneffekt und ein leicht stärkerer durchschnittlicher Eurokurs (+1.1 %) konnten den viel tieferen Strompreismix (-43,1 %) überkompensieren. Somit führte dies zu einer starken Erhöhung des Stromertrags um 45,3 % auf 17,06 Millionen Schweizer Franken (2020: 11,74 Millionen Schweizer Franken.

Der stark reduzierte Strompreismix resultiert aus dem Anschluss der Photovoltaik-Großanlage Mogadouro. Da diese nicht mehr von subventionierten Stromeinspeisevergütungen profitieren kann (Feed-in-Tarifs). Edisun Power konnte insbesondere im zweiten Halbjahr von den stark erhöhten Strompreisen und den durchwegs guten Wetterbedingungen im Süden Europas profitieren. So erhöhte sich der Gesamtertrag der Anlagen in Spanien um 17 %, und der Anlage in Italien um 45 %. Letzterer auch dank einem Repowering der ganzen Solaranlage. Diese positiven Resultate konnten die PV-Anlagen Mitteleuropas nicht wiederholen. Hauptsächlich infolge des schlechteren Wetters reduzierten sich die Erträge der Schweiz um 11 %, Deutschlands um 7 % und Frankreichs um 1 %.

Reingewinn gestiegen

Laut Jahresbericht 2021 von Edisun Power hat sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 49,9 % auf 13,4 Millionen Schweizer Franken erhöht (2020: 8,7 Millionen Schweizer Franken). Die EBITDA-Marge erhöhte sich von 70,3 % auf 76,0 %. Hierbei vermochte die neue Großanlage mit einer EBITDA-Marge von 88,7 % den bisherigen Margenrekord der Schweizer Anlagen von 86 % gar zu übertreffen, ohne von subventionierten Einspeisevergütungen zu profitieren.

Der Betriebsgewinn (EBIT) erhöhte sich somit etwas geringer als der EBITDA um 39,9 % auf 6,72 Millionen Schweizer Franken mit einer EBIT-Marge von 39,2 % (2020: 4,8 Millionen Schweizer Franken).

Insgesamt erhöhte sich der Reingewinn um 36,9 % auf 4,51 Millionen Schweizer Franken (2020: 3,29 Millionen Schweizer Franken), was auf Basis der gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien einem Gewinn pro Aktie von 4,35 Schweizer Franken entspricht (2020: 3,18 Schweizer Franken).

Bilanzsumme von Edisun Power laut Jahresbericht 2021 verdoppelt

Durch die jüngsten Investitionen hat Edisun Power ein Portfolio (mit Projekten in Entwicklung oder in Betrieb) von über 1 GW aufgebaut. Die Bilanzsumme stieg infolgedessen um das Doppelte um 100,4 % auf 405,4 Millionen Schweizer Franken. Ebenso erhöhten sich die Schulden durch die Finanzierungen für die neuen Photovoltaik-Anlagen. Daher sank die Eigenkapitalquote auf 19,8 % (2020: 40,4 %). Diesem Umstand wird durch die vom Verwaltungsrat beantragte Aktienkapitalerhöhung Rechnung getragen.

Edisun Power wird in Zukunft vermehrt als aktiver Erwerber und Verkäufer von Solarprojekten und Anlagen auftreten. Dieses „Buy and Sell“ Business Modell vereinfacht die Finanzierung der Pipeline, ermöglicht eine hohe Rendite und ein tieferes Risikoprofil. Der Verwaltungsrat beabsichtigt mit dieser Neuausrichtung, die Dividende in Zukunft markant zu erhöhen.

Operativ hat das Geschäftsjahr 2022 nach Angaben des Unternehmens vielversprechend begonnen. Im Zentrum der Aufgabenstellung stehen im laufenden Geschäftsjahr der Bau der portugiesischen Anlagen. HInzu kommen die weitere Entwicklung des erworbenen Projektportfolios von 783,6 MW und die Bewerkstelligung dessen Finanzierung.

Vor diesem Hintergrund wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine ordentliche Aktienkapitalerhöhung um bis zu 150 Millionen Schweizer Franken beantragen. Das Unternehmen will maximal 1,2 Millionen neue Aktien mit einem Nennwert von je 30 Schweizer Franken pro Aktie herausgeben. Der Verwaltungsrat schlägt die Ausschüttung einer stabilen Dividende von 1,1 Schweizer Franken pro Aktie vor.

26.3.2022