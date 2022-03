Mieterstrom für Feriengäste an der Ostsee

Der Düsseldorfer Ökostromproduzent Naturstrom versorgt eine Neubausiedlung in Pelzerhaken an der Ostseeküste mit Mieterstrom. Teile des Komplexes sind Ferienwohnungen.

Mieterstrom an der Ostsee: das realisiert die Düsseldorfer Naturstrom AG in Pelzerhaken. So können laut Mitteilung des Unternehmens künftig auch Strandurlauberinnen und -urlauber solaren Mieterstrom und erneuerbare Wärme an der Ostsee nutzen. Hierfür stattet der Öko-Energieversorger den neu errichteten Gebäudekomplex „Eichenhain“ umfangreich aus. Denn der Komplex erhält eine Photovoltaikanlage, eine Wärmepumpe und Wallboxen für Elektrofahrzeuge.

Die Immobilie umfasst ferner 40 Eigentumswohnungen, von denen zwölf als Ferienwohnungen vorgesehen sind. Im Frühling ziehen die ersten Eigentümerinnen und Eigentümer in ihre Wohnungen ein. Alle Wohneinheiten erhalten von Naturstrom einen Ökostromtarif, der auch den vor Ort erzeugten Solarstrom enthält. Die Photovoltaikanlage, die der Öko-Energieversorger auf dem Flachdach des Gebäudekomplexes errichtet hat, verfügt ferner über eine Leistung von knapp 25 Kilowatt peak.

Durch die flächendeckende Beteiligung am Mieterstromtarif werden wir einen hohen Anteil des Solarstroms direkt im Gebäude nutzen können“, erklärt Dr. Sarah Debor, Leiterin der Projekt- und Geschäftsentwicklung im Geschäftsbereich dezentrale Energieversorgung bei Naturstrom. Ökostrom versorgt zudem die Wärmepumpe, die den Gebäudekomplex klimafreundlich beheizt.

Bei den zwölf Ferienwohnungen rechnet Debor mit einer hohen Auslastung und somit ebenfalls mit einer durchschnittlichen Abnahme des Solarstroms. „Die Klimakrise macht keinen Urlaub, also sollte die Energiewende auch keinen machen“, kommentiert sie. „Wir freuen uns auf hoffentlich möglichst hohe Solarstromerträge und eine gute Nutzungsquote des Stroms vor Ort.“ Zum Energiekonzept gehören außerdem mindestens neun Wallboxen mit einer Ladeleistung von je 11 Kilowatt. Ferner realisiert das Immobilienunternehmen Otto Wulff den Gebäudekomplex mit direktem Meerblick.

30.03.2022 | Quelle: Naturstrom | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH