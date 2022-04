Die neue Photovoltaik-Trafostation von Huawei bietet eine Trafostationsleistung von 7,3 MW AC. Sie soll Solarkraftwerke günstiger machen.

Huawei Fusion Solar, Anbieter von PV-Lösungen, startet die Vermarktung seiner Smart Trafostationen in Deutschland. Diese Photovoltaik Trafostation ist auf die Photovoltaik-Wechselrichter des Unternehmens abgestimmt und bietet eine Trafostationsleistung von 7,3 MW AC. „Die ersten Auslieferungen liefen reibungslos ab. Und es war für uns und unseren Partner Wattkraft ein sehr spannender Prozess, den wir begleiten durften. Besonders erfreut haben uns die positive Resonanz der Kunden und die ungebremste Nachfrage aus dem Markt“, sagt Ulf Hermenau, Director Sales Channel Business bei Huawei Technologies Deutschland GmbH,

Huawei Fusion Solar und die Wattkraft GmbH & Co. KG bieten mit der STS-6000K-H1 eine Lösung an, die bis zu 8,3 MW Photovoltaik-Modulleistung auf einer Anlage aufnehmen kann. Diese Trafostationen sind speziell für die Huawei Utility Wechselrichter mit 800V Niederspannung geeignet.

Photovoltaik Trafostation in kompakter Bauweise

Neben der geringen Lieferzeit der Photovoltaik Trafostation sieht der Hersteller in der kompakten Bauweise und dem ausführlichen Monitoring Stärken des Produktes. Alle wichtigen Messwerte wie beispielsweise Ströme, Spannungen, Trafotemperatur und Luftfeuchtigkeit lassen sich über die dazugehörige Fernwartung auslesen. Geliefert wird die Station in einem 20 Fuß Container auf Betonfundament und in einsatzfähigem Zustand. Für ihre maximale Leistung ist die Huawei STS-6000K-H1 vergleichsweise klein. Durch die geringe Zahl nötiger Stationen lassen sich laut Hersteller auch deutlich günstigere Photovoltaik-Großanlagen realisieren. Durch die besondere Bauart, mit im Freien stehendem Transformator, ist ein zusätzliches Kühlsystem überflüssig.

Huawei FusionSolar auf 30 Jahre Erfahrung in der Informations- und Kommunikationstechnologie zurück. Durch die Integration dieser im Bereich der Photovoltaik will Huawei optimierte Lösungen für Photovoltaik-Großanlagen sowie für C&I- und Privatkunden auf dem Markt etablieren. „Über den Generaldistributor und Value Added Partner Wattkraft, bieten wir unseren Partnern, neben zahlreichen anderen Vorteilen, in erster Linie einen umfangreichen Service-Support, regelmäßige Schulungen, Unterstützung im Marketing und eine zuverlässige Lieferung“, sagt Hermenau.

4.4.2022 | Quelle: Huawei | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH