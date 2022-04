Sunfarming realisiert Agri-PV-Anlage in Gambia

Eine ambulante Krankenstation im afrikanischen Gambia erhält ein PV-System mit Batteriespeicher zur Stromversorgung. Die 13 kW-Anlage stammt von Sunfarming.

Die Sunfarming AG hat eine Agri-PV-Anlage in Gambia realisiert. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich dabei um eine Anlage mit 13 Kilowatt Spitzenleistung mit Batteriespeichersystem und Back-Up Generator. Sie dient ferner der unabhängigen und zuverlässigen Energieversorgung einer ambulanten Krankenstation in Gambia.

In der kleinen Gemeinde Suwareh Kunda auf der Nord-Bank des westafrikanischen Küstenstaates, zu dessen Einzugsgebiet rund 17.000 Menschen gehören, entsteht mithilfe des in Brandenburg ansässigen, gemeinnützigen Alex e.V. neben einer bestehenden Grundschule die medizinische Einrichtung für Erwachsene und Kinder. Die Spendensumme in Höhe des Beschaffungswertes der SUNfarming-Komponenten stammen aus Mitteln der Daimler ProCent-Stiftung.

Versorgung auch von Zahnarztpraxis

„Eine ordentliche medizinische Versorgung ist bislang nur in der 70 km entfernten Hauptstadt Banjul gewährleistet, die nur durch eine ca. 45-minütige stark ausgelastete Fährfahrt über den Gambia-River erreicht werden kann“, berichtet Bernd Schorsch, Vorsitzender des Alex e.V. Nur mithilfe der Spende von Sunfarming sei der Betrieb der Krankenstation in Gambia ferner zu realisieren und zu sichern gewesen.

In der neuen Krankenstation sollen zukünftig 7 Betten für Frauen und 7 Betten für Männer sowie weitere 5 Kinder-Betten für die medizinische Versorgung zur Verfügung stehen. Weiterhin soll die Anlage helfen, eine voll-funktionsfähige Zahnarztpraxis mit zwei Behandlungsstühlen und zwei Inkubatoren zu betreiben.

Bisher habe das öffentliche Stromnetz eine sichere Versorgung nicht gewährleisten können, erklärt der gambische Projektpartner und zukünftige Betreiber des Krankenhauses. Dies habe sich in bis zu 2-3-mal am Tag auftretenden, minutenlangen Stromausfällen widergespiegelt.

8.4.2022 | Quelle: Sunfarming | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH