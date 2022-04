Trina Solar startet Glas-Glas-Modul Vertex S+

Trina Solar führt die neue Modulserie Vertex S+ ein, die vor allem für Aufdach-Anlagen in Europa gedacht ist.

Das neue Glas-Glas-Modul von Trina ist in einer transparenten Version mit bifacialen Zellen und einer Version mit weißer Rückseitenfolie erhältlich. Wie bei der Serie Vertex S setzt Trina auch beim Doppelglas-PV-Modul Vertex S+ auf 210-mm-Multi-Busbar-Zellen mit Dreifachschnitt, zerstörungsfreies Schneiden der Zellen und hochdichte Verschaltung für niedrige Spannung und maximale Stringleistung. Neu sind bei Vertex S+ die n-Typ-Zellen. Durch sie steigt die Ausgangsleistung auf bis zu 425 W bei einem Modulwirkungsgrad von 21,9 %. Trina Solar gibt auf die neue Modulserie eine Leistungsgarantie für 30 Jahre bei einer maximalen jährlichen Degradation von 0,4 % und eine erweiterte Produktgarantie für 25 Jahre.

Besonders leichtes Glas-Glas-Modul

Mit dem leichten Doppelglas-Design der Glas-Glas-Module will Trina nach eigenen Angaben für mehr Sicherheit sorgen. Außerdem auch für eine bessere Haltbarkeit in rauer Umgebung. Dadurch hat die Serie Vertex S+ auch die Brandschutzklassifizierung der Klasse A + C nach der Norm IEC 61730:2016 erhalten. Die Module sindi um 2,5 kg leichter als Standard-Doppelglasmodule, da das wärmegehärtete Glas nur 1,6 mm dick ist. Gleichzeitig halte es aber hohen Wind- und Schneelasten stand. Das Modul kommt mit schwarzem Rahmen und dunklen Zellen für eine homogene Optik.

Gonzalo de la Viña, Leiter des europäischen Modulgeschäfts bei Trina Solar, sagt: „Das Vertex S+ ist der neueste Meilenstein auf unserem Weg, High-End-Technologien wie bifaciale n-Typ-Zellen auf Dächer jeder Größe zu bringen.“ Trina vertraue auf die Doppelglas-Technik, was sich auch in der außergewöhnlichen Produkt- und Leistungsgarantie widerspiegele.

Vertex S+ soll in Kürze bei den Trina-Vertriebspartnern in ganz Europa erhältlich sein.

Einer aktuellen Untersuchung des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme (Fraunhofer ISE) zufolge haben Glas-Glas-Module einen geringeren CO2-Fußabdruck als Glas-Folien-Module.

12.4.2022 | Quelle: Trina Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH